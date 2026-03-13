У «Дії» дозволили бронювати працівників із порушенням військового обліку Сьогодні 15:28

У п’ятницю, 13 березня, на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Очікується, що запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

Тимчасове бронювання на 45 днів

Йдеться про тимчасове бронювання фахівців терміном до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — безперервно забезпечувати виконання оборонних завдань.

«Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у Дії дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Хто може скористатися послугою

Скористатися послугою можуть підприємства, які включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ.

Подати заяву можуть керівники підприємств, підписанти або уповноважені особи.

Як подати заявку

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно:

Авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Обрати послугу «Бронювання працівників». Під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Внести дані працівників і підписати заяву.

Після подання статус заявки відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що протягом року кількість громадян України, заброньованих від мобілізації, зросла на кілька сотень тисяч і нині становить близько 1,3 млн осіб.

З 1 лютого почали діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони. Так, мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн.

