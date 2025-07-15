Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет — Finance.ua

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Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет

Личные финансы
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Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет
Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет
Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году необходимо иметь определенный страховой стаж. Так, для того чтобы стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа. Если продолжительность стажа 22−32 года, то на пенсию можно выйти в 63 года. Если стаж от 15 до 22 лет, выход на пенсию возможен в 65 лет.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
Однако выйти на пенсию раньше 60 лет тоже возможно.
Кто может выйти на пенсию раньше? В частности, согласно законодательству, право на досрочный выход на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда (ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия). Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством.
Людям, оказавшимся в подобных ситуациях, следует иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 настоящего Закона и учесть следующие требования:
  • на день увольнения до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора лет;
  • регистрация в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения;
  • в течение семи дней с момента регистрации не нашлось работы, отвечающей потребностям и запросам лица.
В центр занятости следует подать заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины о соблюдении указанных выше требований и о прекращении регистрации в центре занятости. А уже после этого следует обратиться в Пенсионный фонд (не ранее чем на следующий день после прекращения регистрации человека как безработного).
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Сделать это можно:
  • лично в любом сервисном центре ПФУ
  • дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua/).
Документами для назначения пенсии гражданам указанной категории являются:
  • трудовая книжка, копия приказа (распоряжения) об увольнении или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
  • ходатайство о досрочном выходе на пенсию, выданное региональными, городскими, районными, горрайонными центрами занятости Государственной службы занятости (при назначении пенсии согласно п. 6 ч. 1 ст. 115 Закона);
  • документы учреждения здравоохранения, подтверждающие выявленное несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, ставшее основанием для увольнения согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (при назначении пенсии согласно п. 7 ч. 1 ст. 115 Закона).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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