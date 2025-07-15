У некоторых пенсионеров изымут средства со счетов в «Ощадбанке»: кого это касается — Finance.ua

У некоторых пенсионеров изымут средства со счетов в «Ощадбанке»: кого это касается Сегодня 11:07 — Личные финансы

У некоторых пенсионеров изымут средства со счетов в «Ощадбанке»: кого это касается

Правительство приняло постановление, согласно которому остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, которые приобрели этот статус до начала полномасштабной войны, будут храниться не на их счетах в «Ощадбанке», а в Пенсионном фонде.

Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Норма касается тех пенсионеров, которые одновременно отвечают следующим условиям:

являются ВПЛ с ВОТ Донбасса до 24.02.2022;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионной картой или счетом более одного года или не проходили физическую идентификацию более шести месяцев.

Что будет с деньгами? Денежные средства в полном объеме вернут на счет в случае обращения лица в ПФУ с заявлением. В случае смерти владельца средств его пенсию смогут получить родственники или наследники.

Для получения пенсии ВПЛ необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд, через вебпортал ПФУ или в Ощадбанке во время прохождения идентификации.

Что об этом известно

Ранее в Минсоцполитики заявляли , что пенсии людей, которые не выехали с ВОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.

Согласно планам, АО «Ощадбанк» перечислит неиспользованные пенсионные средства ВПЛ в Пенсионный фонд Украины. Это касается средств на счетах, где движение не осуществлялось более года, или если лицо не прошло физическую идентификацию, и у Пенсионного фонда отсутствует информация, жив ли этот человек.

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В ведомстве подсчитали, что по состоянию на 1 октября 2023 года в Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, начисленные украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (тех территорий, которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году). С этими пенсионерами не было связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с украинским банком.

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