Выход на пенсию без документов: как подтвердить стаж с ВОТ — Finance.ua

Выход на пенсию без документов: как подтвердить стаж с ВОТ Сегодня 19:02 — Личные финансы

Выход на пенсию без документов: как подтвердить стаж с ВОТ

Вследствие войны некоторые украинцы лишились всех документов подтверждающих стаж работы на предприятиях на временно оккупированных территориях (ВОТ). Юристы рассказали, можно ли подтвердить этот стаж, чтобы оформить пенсию.

стаж работы можно подтвердить свидетельскими показаниями. Как отмечают специалисты Юридического советника ВПЛ , в случае потери документов и невозможности их восстановить из-за войны или оккупации

Для этого необходимо:

привлечь не менее двух свидетелей, работавших с вами на одном предприятии или в одной системе;

чтобы свидетели имели собственные документы, подтверждающие их стаж работы за тот же период, о котором они свидетельствуют относительно вас.

Нужно ли для учета свидетельских показаний обращаться в суд?

Нет, действующее законодательство предусматривает внесудебный порядок подтверждения стажа работы свидетельскими показаниями. Опрос проводится работником сервисного центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Если свидетель проживает в другой области, ПФУ самостоятельно направляет запрос в соответствующий территориальный орган ПФУ по его местожительству.

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Поэтому если у вас сохранилась связь с коллегами, с которыми работали на том же предприятии в те же годы и могут подтвердить свой стаж — лучше обратиться к ним за помощью. Их участие может стать решающим в восстановлении права на пенсию.

Если контакты не сохранились, существует несколько практических способов поиска свидетелей, которые могут подтвердить стаж работы:

Связь через социальные сети: Facebook (через поиск по названию предприятия или города), Viber/Telegram-группам ВПЛ. В различных социальных сетях/группах в мессенджерах можно опубликовать сообщение, указав годы работы и название предприятия — это поможет другим узнать вас.

Поиск сведений о контактной информации предприятия или уполномоченных лиц в сети Интернет или информационных сервисах государственных данных (например opendatabot.ua, youcontrol.com.ua) — таким образом, есть шанс найти работающий номер телефона руководителя/бухгалтера или уполномоченного лица предприятия, которые могут помочь найти коллег.

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