В Польше меняются правила для работающих пенсионеров с 1 июня — Finance.ua
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В Польше меняются правила для работающих пенсионеров с 1 июня

Мир
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В Польше меняются правила для работающих пенсионеров с 1 июня
В Польше меняются правила для работающих пенсионеров с 1 июня
С 1 июня 2025 г. в Польше вступают в силу новые правила для пенсионеров и лиц, которые вышли на пенсию, но продолжают работать. Как сообщает ZUS (Управление социального страхования), лимиты дополнительного заработка, после которых могут уменьшаться пенсионные выплаты, растут.
Об этом сообщает издание InPoland.
Новые лимиты дохода:
  • 6 273,60 злотых — доход, который не повлияет на размер пенсии (70% от средней зарплаты).
  • 11 651,00 злотых брутто — верхний предел (130% от средней зарплаты), превышение которого может привести к полной остановке выплат.

Что будет, если превысить пределы

  • Если заработок превышает 70%, но не более 130%, пенсия снизится на сумму превышения.
  • Если доход выше 130%, ZUS может приостановить выплату пенсии за этот период.
Размеры возможных уменьшений пенсий с марта 2025 по февраль 2026 года:
  • 939,61 злотых — для лиц с полной нетрудоспособностью.
  • 704,75 злотых — для частично нетрудоспособных.
  • 798,72 злотых — в случае потери кормильца (для одного получателя).
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Ограничения не касаются лиц, достигших общего пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 — для мужчин), кроме тех, чья пенсия была повышена до минимального уровня. В случае, если доход превышает размер доплаты к минимальной пенсии, ZUS будет выплачивать только базовую сумму без доплаты.
К льготным категориям относятся лица с инвалидностью в результате войны или военной службы могут работать без ограничений на дополнительный доход.
Лимиты дохода обновляются каждые три месяца. Поэтому пенсионерам, желающим совмещать пенсию с работой, следует регулярно проверять актуальные пороги, чтобы избежать неприятных сюрпризов в выплатах.
Напомним, по данным GUS в Польше, в апреле 2025 г. средняя брутто-зарплата в корпоративном секторе достигла 9045,11 злотых, что означает рост на 9,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Этот результат значительно превышает прогнозы экономистов, ожидавших роста на 8%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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