С 1 июня иностранцы в Польше не смогут работать по некоторым профессиям — Finance.ua

С 1 июня иностранцы в Польше не смогут работать по некоторым профессиям
С 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.
Об этом пишет inpoland.
Согласно исследованию BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности, большое количество иностранцев работает в таких отраслях, как строительство, торговля, складское хозяйство и транспорт.
Что изменится
С 1 июня уездные старосты смогут самостоятельно определять перечень профессий, по которым будет прекращено трудоустройство иностранцев. В списки могут попасть конкретные профессии. Также можно полностью ограничить количество выданных разрешений. Однако, учитывая уровень безработицы в Польше, риск создания таких списков невелик.
Перечни профессий будут создаваться в соответствии с местными условиями труда и факторами, как:
- уровень безработицы,
- вакансии,
- количество зарегистрированных безработных,
- возможные коллективные увольнения.
Затем список будет передан в уездный совет рынка труда. Перечень также должен утвердить воевода, который оценит его с точки зрения «безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда».
Ограничения, в частности, коснутся отраслей, где количество ищущих работу превышает количество имеющихся вакансий.
Напомним, также с июня в Польше вступают в силу изменения, касающиеся безработных. В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации.
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