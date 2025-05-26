С 1 июня иностранцы в Польше не смогут работать по некоторым профессиям — Finance.ua

С 1 июня иностранцы в Польше не смогут работать по некоторым профессиям Сегодня 12:36 — Личные финансы

С 1 июня иностранцы в Польше не смогут работать по некоторым профессиям

С 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.

Об этом пишет inpoland

Согласно исследованию BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности, большое количество иностранцев работает в таких отраслях, как строительство, торговля, складское хозяйство и транспорт.

Что изменится

С 1 июня уездные старосты смогут самостоятельно определять перечень профессий, по которым будет прекращено трудоустройство иностранцев. В списки могут попасть конкретные профессии. Также можно полностью ограничить количество выданных разрешений. Однако, учитывая уровень безработицы в Польше, риск создания таких списков невелик.

Перечни профессий будут создаваться в соответствии с местными условиями труда и факторами, как:

уровень безработицы,

вакансии,

количество зарегистрированных безработных,

возможные коллективные увольнения.

Затем список будет передан в уездный совет рынка труда. Перечень также должен утвердить воевода, который оценит его с точки зрения «безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда».

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Ограничения, в частности, коснутся отраслей, где количество ищущих работу превышает количество имеющихся вакансий.

Напомним, также с июня в Польше вступают в силу изменения, касающиеся безработных . В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации.

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