Украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши (исследование) — Finance.ua

Украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши (исследование)
Последние данные Евростата показывают, что по состоянию на конец марта 2025 года во всем Евросоюзе проживало 4,26 миллиона граждан Украины. Примечательно, что почти ровно половина из них проживает только в двух странах ЕС.
Об этом пишет Вusinessinsider.
Следует отметить, что после первого наплыва беженцев из Украины в начале большой войны все больше украинцев направлялись дальше на запад из Польши и поселялись преимущественно в Германии. Но сейчас этот тренд изменился. Только за последние 12 месяцев количество украинцев в Польше возросло более чем на 40 тыс., тогда как в Германии оно уменьшилось более чем на 100 тыс.
Национальный банк Польши указывает на то, что иммигранты, прежде всего украинцы, играют все более важную роль в росте ВВП. В 2021—2023 годах среднегодовой вклад труда иностранцев в экономический рост составил 0,5 процентных пункта. Только для украинцев, приехавших в Польшу в 2022—2023 годах, этот вклад составил 0,8 процентных пунктов — это означает, что они отвечают почти за треть всего экономического роста за этот период.
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Данные ZUS (Заведение социального страхования) также подчеркивают, что украинцы не являются значительным бременем на рынке труда — наоборот. Только 0,33% из них были зарегистрированы безработными в 2023 году. Это означает, что практически все работающие иммигранты активно поддерживают экономику.
Bank Gospodarstwa Krajowego подсчитал, что в 2024 году украинцы увеличили поступления в польский бюджет более чем на 15 миллиардов злотых. Каждый злотый, израсходованный на помощь этой группе, принес бюджету 5,40 злотых налогов и взносов. Это аргумент, значительно ослабляющий социальную напряженность, связанную с затратами на поддержку беженцев.
Более того, не только украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши.
Последний отчет Польского института экономики подтверждает, что польские компании в целом нуждаются в иммигрантах, независимо от страны, из которой они происходят. Он показывает, что наибольшее количество иностранцев работает в компаниях сектора TSL (транспорт, экспедирование, логистика), а также в промышленности и строительстве.
«В нашем опросе мы спросили предпринимателей о гипотетической ситуации, когда иностранцы исчезнут с польского рынка труда. Оказывается, что нехватка иностранцев как работников будет иметь последствия для каждой пятой компании», — читаем в отчете PIE.
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