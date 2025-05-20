Украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши (исследование) — Finance.ua

Украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши (исследование) Сегодня 09:45 — Мир

Последние данные Евростата показывают, что по состоянию на конец марта 2025 года во всем Евросоюзе проживало 4,26 миллиона граждан Украины. Примечательно, что почти ровно половина из них проживает только в двух странах ЕС.

Об этом пишет Вusinessinsider.

Следует отметить, что после первого наплыва беженцев из Украины в начале большой войны все больше украинцев направлялись дальше на запад из Польши и поселялись преимущественно в Германии. Но сейчас этот тренд изменился. Только за последние 12 месяцев количество украинцев в Польше возросло более чем на 40 тыс., тогда как в Германии оно уменьшилось более чем на 100 тыс.

Национальный банк Польши указывает на то, что иммигранты, прежде всего украинцы, играют все более важную роль в росте ВВП. В 2021—2023 годах среднегодовой вклад труда иностранцев в экономический рост составил 0,5 процентных пункта. Только для украинцев, приехавших в Польшу в 2022—2023 годах, этот вклад составил 0,8 процентных пунктов — это означает, что они отвечают почти за треть всего экономического роста за этот период.

Данные ZUS (Заведение социального страхования) также подчеркивают, что украинцы не являются значительным бременем на рынке труда — наоборот. Только 0,33% из них были зарегистрированы безработными в 2023 году. Это означает, что практически все работающие иммигранты активно поддерживают экономику.

Bank Gospodarstwa Krajowego подсчитал, что в 2024 году украинцы увеличили поступления в польский бюджет более чем на 15 миллиардов злотых. Каждый злотый, израсходованный на помощь этой группе, принес бюджету 5,40 злотых налогов и взносов. Это аргумент, значительно ослабляющий социальную напряженность, связанную с затратами на поддержку беженцев.

Более того, не только украинцы оказывают положительное влияние на экономику Польши.

Последний отчет Польского института экономики подтверждает, что польские компании в целом нуждаются в иммигрантах, независимо от страны, из которой они происходят. Он показывает, что наибольшее количество иностранцев работает в компаниях сектора TSL (транспорт, экспедирование, логистика), а также в промышленности и строительстве.

«В нашем опросе мы спросили предпринимателей о гипотетической ситуации, когда иностранцы исчезнут с польского рынка труда. Оказывается, что нехватка иностранцев как работников будет иметь последствия для каждой пятой компании», — читаем в отчете PIE.

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