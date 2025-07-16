Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире

Мир
27
Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире
Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире
Как информирует издание Bloomberg, Ларри Эллисон впервые стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Марка Цукерберга.
Причины
Это произошло после резкого роста стоимости акций Oracle Corp, что увеличило чистый капитал Эллисона до 251,2 млрд долларов.
Корпорация Oracle оказалась среди ключевых победителей, потому что инвесторы вложили средства в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом.
С момента выхода ChatGPT на биржу в ноябре 2022 года акции компании выросли почти втрое, но особенно бурный рост наблюдался в последние три месяца: с конца апреля акции выросли более чем на 90% благодаря резкому росту выручки и заключению ключевых партнерских соглашений.
говорится в сообщении

  • Акции Oracle выросли во вторник, 15 июля, на 5,7% на фоне новостей о том, что правительство США позволит производителям микросхем, включая Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., экспортировать некоторые полупроводники в Китай, отменив ограничения, введенные во времена президентства Байдена.
  • Это позволило Эллисону опередить Марка Цукерберга в индексе состояний Bloomberg.
Напомним, Ларри Эллисон — соучредитель корпорации по производству программного обеспечения для организаций Oracle, один из самых богатых людей мира и известный ценитель роскоши, скорости и индивидуального стиля.
Его автопарк отражает эти черты — он не только содержит суперкар и редкие модели, но и подчеркивает его увлечение японской инженерией, итальянским дизайном и высокими технологиями.

На каких авто ездят самые богатые люди мира

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems