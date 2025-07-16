Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире — Finance.ua

Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире Сегодня 14:25 — Мир

Ларри Эллисон обогнал Цукерберга и стал вторым самым богатым человеком в мире

Как информирует издание Bloomberg , Ларри Эллисон впервые стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Марка Цукерберга.

Причины

Это произошло после резкого роста стоимости акций Oracle Corp, что увеличило чистый капитал Эллисона до 251,2 млрд долларов.

Корпорация Oracle оказалась среди ключевых победителей, потому что инвесторы вложили средства в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

С момента выхода ChatGPT на биржу в ноябре 2022 года акции компании выросли почти втрое, но особенно бурный рост наблюдался в последние три месяца: с конца апреля акции выросли более чем на 90% благодаря резкому росту выручки и заключению ключевых партнерских соглашений. говорится в сообщении

Акции Oracle выросли во вторник, 15 июля, на 5,7% на фоне новостей о том, что правительство США позволит производителям микросхем, включая Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., экспортировать некоторые полупроводники в Китай, отменив ограничения, введенные во времена президентства Байдена.

Это позволило Эллисону опередить Марка Цукерберга в индексе состояний Bloomberg.

Напомним, Ларри Эллисон — соучредитель корпорации по производству программного обеспечения для организаций Oracle, один из самых богатых людей мира и известный ценитель роскоши, скорости и индивидуального стиля.

Его автопарк отражает эти черты — он не только содержит суперкар и редкие модели, но и подчеркивает его увлечение японской инженерией, итальянским дизайном и высокими технологиями.

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