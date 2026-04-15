США вернут импортерам 166 млрд долларов Сегодня 17:20 — Мир

Более 330 000 импортеров уплатили администрации Трампа нелегальные пошлины

Администрация президента США Дональда Трампа планирует 20 апреля запустить систему возмещения пошлин для импортеров на общую сумму 166 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Запуск системы CAPE

Представители погранично-таможенной службы США заявили, что завершили разработку начальной фазы системы возмещения, известной как CAPE.

Эта система объединит возмещение, чтобы импортеры получали единый электронный платеж вместо обработки возмещений по каждому отдельному ввозу.

Масштабы возмещений

По состоянию на 9 апреля 56 497 импортеров завершили процедуру получения электронных возмещений за пошлины, на которые распространяется решение суда, на общую сумму около 127 млрд долл.

В общей сложности более 330 000 импортеров уплатили администрации Трампа нелегальные пошлины за 53 миллиона партий импортируемых товаров.

В Погранично-таможенной службе США также заявили, что система CAPE будет сначала обрабатывать возмещение за недавно импортированные товары и простые декларации.

Економічна Правда

