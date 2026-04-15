Мерц настаивает на возвращении в Украину мужчин призывного возраста Сегодня 07:37 — Мир

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимым работать над возвращением на Родину молодых украинских мужчин из Германии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским после их переговоров в Берлине.

«Мы будем тесно координировать свои действия, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины, искавших у нас убежища», — заявил канцлер.

Усиление миграционного контроля

Он отметил поддержку усилий Украины по уменьшению количества украинских мужчин призывного возраста, покидающих страну.

«Это важно для обеспечения обороноспособности, социальной сплоченности и восстановления. Нам нужен быстрый, ощутимый прогресс в этом вопросе. Это также отвечает интересам обеих сторон», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, после предоставления разрешения украинскими властями на выезд за границу молодых людей до 22 лет в Европе резко увеличилось количество искателей убежища этой категории граждан. Многие политики, среди которых Мерц, неоднократно акцентировали на необходимости остановить эту волну.

Германия приняла больше всего украинских беженцев с февраля 2022 года — более 1 млн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что несмотря на ограничение выезда из Украины, в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи. Беженцы-мужчины продолжают активно прибывать. Только в феврале 2026 года было зарегистрировано 8 783 новых искателя убежища из Украины, из которых 4 392 — мужчины (включая несовершеннолетних).

Укрінформ

