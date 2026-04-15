Мерц настаивает на возвращении в Украину мужчин призывного возраста

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимым работать над возвращением на Родину молодых украинских мужчин из Германии.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским после их переговоров в Берлине.
«Мы будем тесно координировать свои действия, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины, искавших у нас убежища», — заявил канцлер.

Усиление миграционного контроля

Он отметил поддержку усилий Украины по уменьшению количества украинских мужчин призывного возраста, покидающих страну.
«Это важно для обеспечения обороноспособности, социальной сплоченности и восстановления. Нам нужен быстрый, ощутимый прогресс в этом вопросе. Это также отвечает интересам обеих сторон», — подчеркнул глава правительства.
Как сообщалось, после предоставления разрешения украинскими властями на выезд за границу молодых людей до 22 лет в Европе резко увеличилось количество искателей убежища этой категории граждан. Многие политики, среди которых Мерц, неоднократно акцентировали на необходимости остановить эту волну.
Германия приняла больше всего украинских беженцев с февраля 2022 года — более 1 млн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что несмотря на ограничение выезда из Украины, в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи. Беженцы-мужчины продолжают активно прибывать. Только в феврале 2026 года было зарегистрировано 8 783 новых искателя убежища из Украины, из которых 4 392 — мужчины (включая несовершеннолетних).
По материалам:
Укрінформ
