Мерц настаивает на возвращении в Украину мужчин призывного возраста
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимым работать над возвращением на Родину молодых украинских мужчин из Германии.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским после их переговоров в Берлине.
«Мы будем тесно координировать свои действия, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины, искавших у нас убежища», — заявил канцлер.
Усиление миграционного контроля
Он отметил поддержку усилий Украины по уменьшению количества украинских мужчин призывного возраста, покидающих страну.
«Это важно для обеспечения обороноспособности, социальной сплоченности и восстановления. Нам нужен быстрый, ощутимый прогресс в этом вопросе. Это также отвечает интересам обеих сторон», — подчеркнул глава правительства.
Как сообщалось, после предоставления разрешения украинскими властями на выезд за границу молодых людей до 22 лет в Европе резко увеличилось количество искателей убежища этой категории граждан. Многие политики, среди которых Мерц, неоднократно акцентировали на необходимости остановить эту волну.
Германия приняла больше всего украинских беженцев с февраля 2022 года — более 1 млн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что несмотря на ограничение выезда из Украины, в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи. Беженцы-мужчины продолжают активно прибывать. Только в феврале 2026 года было зарегистрировано 8 783 новых искателя убежища из Украины, из которых 4 392 — мужчины (включая несовершеннолетних).
