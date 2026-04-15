В Польше меняют правила подачи на карту побыта
В Польше обновляется процедура подачи документов для легализации пребывания иностранцев. С 27 апреля 2026 года все заявления на временное и постоянное жительство, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном формате.
Об этом сообщает inpoland.
Для этого вводится специальный государственный портал MOS (Модуль обслуживания дел), через который будет осуществляться весь процесс подачи и сопровождения документов.
Кого касаются изменения
Новые правила распространяются на всех находящихся в Польше иностранцев, включая граждан Украины. В частности, это касается лиц со статусом PESEL UKR, а также тех, кто уже оформляет карту побыта.
После 27 апреля бумажные заявления не будут приниматься больше — система полностью переходит в цифровой формат взаимодействия с миграционными органами.
Что изменится для заявителей
По данным польских ведомств, нововведение должно упростить процедуру легализации, сократить очереди в учреждениях и ускорить рассмотрение заявлений.
Через портал MOS пользователи смогут:
- подавать документы онлайн;
- отслеживать статус разбирательства;
- получать уведомления по делу;
- при необходимости дополнять поданные заявки.
Ожидается, что переход на электронный формат повысит прозрачность процесса и поможет уменьшить количество ошибок в документах.
