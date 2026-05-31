Германия может установить рекорд по количеству новых граждан

В Германии ожидают нового рекорда натурализаций
В Германии может быть установлен новый исторический рекорд по количеству предоставленных гражданств.
Об этом свидетельствует анализ Welt am Sonntag на основе данных из 14 федеральных земель, пишет Spiegel.

Количество натурализаций продолжает расти

По предварительным подсчетам, в прошлом году немецкое гражданство получили более 309 тысяч человек. Это превышает предыдущий рекорд 2024 года, когда было зафиксировано около 292 тысячи натурализаций.
Наибольший объем данных предоставили региональные органы власти из большинства земель, однако часть статистики еще остается неполной, в частности, из Нижней Саксонии, Саара и Шлезвиг-Гольштейна.

Среди заявителей становится больше украинцев

Местные администрации отмечают, что среди заявителей растет доля украинцев, стремящихся получить немецкое гражданство.
Ожидается, что первые прибывшие после начала полномасштабной войны в 2022 году беженцы смогут выполнить требование пятилетнего проживания уже весной 2027 года.
Это может дополнительно увеличить количество заявлений на натурализацию, особенно с учетом новых правил, позволяющих сохранять предыдущее гражданство.
Реформа закона о гражданстве, вступившая в силу в середине 2024 г., сократила стандартный срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет и позволила двойное гражданство.
В 2024 году количество натурализаций выросло на 46% по сравнению с предыдущим годом. Крупнейшие группы новейших людей составляли выходцы из Сирии и Турции.
В то же время, в 2025 году ожидается замедление роста — примерно на уровне 6%, хотя общая тенденция остается высокой.
По материалам:
Європейська правда
Германия
