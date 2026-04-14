Канада поддержала отмену виз для украинцев
Правящая Либеральная партия Канады поддержала резолюцию, предусматривающую отмену виз для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду.
Соответствующее решение было закреплено в итоговом документе партийного съезда.
В резолюции отмечается, что партия призывает правительство страны отменить требование получения гостевой визы для украинцев, планирующих краткосрочные путешествия — до 90 дней в течение шести месяцев. Такой подход предлагается внедрить в соответствии с практикой европейских партнеров Канады.
Переход к электронному разрешению (eTA)
Вместо традиционной визы предлагается применять систему Electronic Travel Authorization (eTA) — электронное разрешение на въезд.
Предполагается, что:
- новые правила будут действовать только для владельцев биометрических паспортов;
- разрешение будет оформляться онлайн перед поездкой;
- система будет работать по аналогии с гражданами стран Европейского Союза;
- пребывание будет разрешено на короткий срок — до 90 дней.
Фактически это означает значительное упрощение процедуры въезда в Канаду без необходимости проходить полный визовый процесс.
Политический сигнал поддержки Украины
В документе подчеркивается, что подобная инициатива имеет не только практическое, но и символическое значение.
В Либеральной партии Канады подчеркивают, что:
- это подтверждает лидерство Канады на международной арене;
- демонстрирует моральное обязательство поддерживать Украину;
- отражает приверженность демократическим ценностям.
Что это значит на практике
Несмотря на поддержку резолюции, в настоящее время визовый режим для украинцев в Канаду остается в силе.
Чтобы новые правила заработали, необходимо:
- официальное решение правительства Канады;
- внесение изменений в иммиграционную политику;
- техническое внедрение системы граждан Украины.
То есть пока речь идет о политической инициативе, а не об уже принятом государственном решении.
Поддержка резолюции по отмене виз для украинцев является важным шагом в направлении упрощения поездок в Канаду. Переход к системе Electronic Travel Authorization (eTA) может сделать путешествия более быстрыми и доступными.
В то же время, окончательное решение зависит от правительства, поэтому украинцам нужно следить за дальнейшими официальными сообщениями.
Ранее мы сообщали, что Канада продлила поддержку украинцев, выехавших из-за войны. Для тех, кто воспользовался экстренной программой CUAET, продлили сроки легализации пребывания, в частности, дедлайн для подачи заявлений на продление разрешений на работу перенесли до 31 марта 2027 года.
