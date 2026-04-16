Впервые в истории россии: глава Центробанка рф заявила о нехватке рабочей силы
Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству.
Об этом заявила глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи, сообщает российское издание РБК.
«Многим может казаться, что длительная жесткая денежно-кредитная политика — это какая-то аномалия, ситуация, выходящая за пределы обычного, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовалась, мы довольно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и экспорт, и импорт. Безработица — 2%. Инфляция в начале прошлого года разогналась до 10% — это и есть свидетельство перегрева экономики», — сказала она.
Прогноз уровня безработицы
Минэкономразвития ранее спрогнозировало, что в 2026 году безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах — 2,5 и 2,3% соответственно.
Опрошенные банком россии аналитики, в свою очередь, прогнозируют средний уровень безработицы на уровне 2,5% в 2026 году.
Дефицит кадров в среднесрочной перспективе (до 2030 года) может составить более 3 млн. работников, считают в российском союзе промышленников и предпринимателей.
По данным Центробанка рф, самый большой дефицит кадров сохраняется на предприятиях сельского хозяйства и в сфере обрабатывающей промышленности, энергоснабжения и водоснабжения.
Минтруда рф и аналитики рынка труда, в свою очередь, отмечали дефицит производственного персонала, сервисных специалистов и технических работников.
Поделиться новостью
