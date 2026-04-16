Швейцария планирует ввести ограничение на покупку жилья иностранцами

Граждане стран вне ЕС должны будут получать разрешение на покупку основного жилья
Федеральный совет Швейцарии планирует существенно усилить законодательство, регулирующее приобретение недвижимости иностранцами.
Об этом говорится в заявлении Федерального совета.
Цель перемен состоит в сдерживании спекуляций на рынке недвижимости и реагирование на дефицит жилья в стране.
Правительство Швейцарии подчеркнуло, что реформа фактически возвращает закон к его первоначальной цели и стала частью более широкого пакета ответных мер на демографическое давление и ситуацию на рынке жилья.

Что изменится

Согласно предложениям, граждане стран вне ЕС должны будут получать разрешение на покупку основного жилья. В случае выезда из страны, владельцы будут обязаны продать недвижимость в течение двух лет.
Отдельные ограничения будут касаться коммерческой недвижимости: иностранцам планируют запретить покупку объектов с целью их последующей аренды или лизинга. В то же время, приобретение для собственной хозяйственной деятельности останется разрешенным.
Также правительство намерено ужесточить правила покупки домов для отдыха и апарт-отелей.
Дополнительно предлагается ограничить участие иностранцев в акциях компаний и инвестиционных фондов недвижимости на бирже, чтобы предотвратить косвенное владение жилыми активами.
По материалам:
Європейська правда
