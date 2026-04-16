Швейцария планирует ввести ограничение на покупку жилья иностранцами Сегодня 09:45 — Мир

Граждане стран вне ЕС должны будут получать разрешение на покупку основного жилья

Федеральный совет Швейцарии планирует существенно усилить законодательство, регулирующее приобретение недвижимости иностранцами.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета.

Цель перемен состоит в сдерживании спекуляций на рынке недвижимости и реагирование на дефицит жилья в стране.

Правительство Швейцарии подчеркнуло, что реформа фактически возвращает закон к его первоначальной цели и стала частью более широкого пакета ответных мер на демографическое давление и ситуацию на рынке жилья.

Что изменится

Согласно предложениям, граждане стран вне ЕС должны будут получать разрешение на покупку основного жилья. В случае выезда из страны, владельцы будут обязаны продать недвижимость в течение двух лет.

Отдельные ограничения будут касаться коммерческой недвижимости: иностранцам планируют запретить покупку объектов с целью их последующей аренды или лизинга. В то же время, приобретение для собственной хозяйственной деятельности останется разрешенным.

Также правительство намерено ужесточить правила покупки домов для отдыха и апарт-отелей.

Дополнительно предлагается ограничить участие иностранцев в акциях компаний и инвестиционных фондов недвижимости на бирже, чтобы предотвратить косвенное владение жилыми активами.

