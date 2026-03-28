Швейцария предлагает 27 тысяч евро за переезд в село: каковы условия

Швейцария предлагает 27 тысяч евро за переезд в село

Швейцария предлагает до 27 665 евро за переезд, но есть важный нюанс. Речь идет о живописной деревне Альбинен в швейцарских Альпах, страдающей из-за оттока населения.

Условия

С населением около 260 человек местные власти решили привлечь новых жителей финансовым стимулом — около 25 000 швейцарских франков на человека. Деревня выглядит как открытка: горы, зеленые холмы и уютные дома.

Чтобы получить деньги, нужно купить, построить или капитально отремонтировать жилье стоимостью не менее 200 000 франков. Причем, это должно быть основное место жительства, а не дача. Также нужно прожить в деревне минимум 10 лет.

Читайте также Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине

Есть и другие ограничения: заявителю должно быть менее 45 лет, а также необходимо иметь швейцарское гражданство или постоянный ВНЖ (разрешение категории C).

Такие правила введены, чтобы привлечь в регион молодых людей и семьи и остановить вымирание населенного пункта. В итоге предложение выглядит не таким простым, как кажется на первый взгляд.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.