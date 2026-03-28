Швейцария предлагает 27 тысяч евро за переезд в село: каковы условия
Швейцария предлагает до 27 665 евро за переезд, но есть важный нюанс. Речь идет о живописной деревне Альбинен в швейцарских Альпах, страдающей из-за оттока населения.
Об этом пишет Mediafax.
Условия
С населением около 260 человек местные власти решили привлечь новых жителей финансовым стимулом — около 25 000 швейцарских франков на человека. Деревня выглядит как открытка: горы, зеленые холмы и уютные дома.
Чтобы получить деньги, нужно купить, построить или капитально отремонтировать жилье стоимостью не менее 200 000 франков. Причем, это должно быть основное место жительства, а не дача. Также нужно прожить в деревне минимум 10 лет.
Есть и другие ограничения: заявителю должно быть менее 45 лет, а также необходимо иметь швейцарское гражданство или постоянный ВНЖ (разрешение категории C).
Такие правила введены, чтобы привлечь в регион молодых людей и семьи и остановить вымирание населенного пункта. В итоге предложение выглядит не таким простым, как кажется на первый взгляд.
Также по теме
Канада наложила санкции еще на 100 судов теневого флота россии
Испания заплатит 15 тыс. евро за переезд в пустую деревню
Самые сильные паспорта в мире в 2026 году (инфографика)
Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и США
Как перейти с временной защиты на ВНЖ — варианты для украинцев в ЕС