В МВФ прогнозируют рост цен в мире из-за войны в Иране
Война на Ближнем Востоке приведет к повышению инфляции и спаду темпа экономического роста во всем мире.
Такое мнение высказала директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Reuters.
Как война в Иране повлияет на мировую экономику
По ее словам, к началу конфликта на Ближнем Востоке МВФ ожидал роста мировой экономики на 3,3% в этом году и 3,2% - в следующем.
«Вместо этого все теперь указывает на повышение цен и замедление роста», — сказала Георгиева.
Читайте также
Даже в случае быстрого прекращения войны МВФ все равно считает целесообразным пересмотреть свой прогноз роста экономики и повышения инфляции.
«Если война затянется, влияние на рост и инфляцию будет более ощутимым», — говорится в материале.
Георгиева заявила, что война с Ираном уже повлекла за собой падение предложения на мировом рынке нефти на 13%.
«Даже если война прекратится немедленно, негативное влияние на остальной мир будет продолжаться», — отметила она.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-5 направлений для отпуска в июне
Венеция возобновила туристический сбор
В Грузии продлили медицинскую и финансовую помощь украинским беженцам на три месяца
Еще одной отрасли в россии грозят массовые банкротства
МВФ предупредил о подорожании продуктов: кто пострадает больше всего