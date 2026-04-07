«Новые реалии, спровоцированные войной в Иране»: аналитики рассказали, что происходит на валютном рынке

Спрос на валюту снижается
На прошлой неделе Национальный банк снизил объем валютных интервенций, хотя их уровень остался относительно высоким. В то же время, регулятор продолжил политику укрепления гривны.
Об этом говорится в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU.

Объемы интервенций

Национальный банк продолжил на прошлой неделе активно продавать валюту, однако общий объем интервенций существенно сократился до $888 млн. Это почти аналогично средненедельному объему интервенций этого года и на треть меньше нынешнего максимума, установленного в середине марта.
Всего за первый квартал 2026 года интервенции НБУ составили $11.5 млрд, что на $2.1 млрд или 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда НБУ продавал в среднем по $750 млн в неделю.

Ситуация на межбанковском рынке

Параллельно НБУ продолжал постепенно усиливать гривну, установив официальный курс гривны в пятницу на уровне 43,65 грн/$. Между тем межбанковский рынок закрылся на прошлой неделе котировками, близкими к 43.5 грн/$.
Происходило это на фоне существенного уменьшения спроса на валюту как на межбанковском рынке, так и в розничном сегменте. Чистая покупка валюты клиентами банков (юрлицами) упала более чем на треть. Также уменьшилась чистая покупка валюты и в розничном сегменте. Соответственно, общий дефицит валюты уменьшился на треть до $630 млн.
Чистая покупка валюты клиентами банков упала более чем на треть, icu.ua

Оценка ICU

По оценкам ICU, Национальному банку удалось удовлетворить спрос и снизить беспокойство как населения, так и участников межбанковского рынка.
Аналитики обращают внимание, что чуть ли не в первый раз чистая покупка валюты населением в начале месяца не увеличивалась, а наоборот уменьшилась. Ситуация на валютном рынке вошла в новые реалии, спровоцированные войной в Иране, и интервенции НБУ еще некоторое время могут значительно превышать объемы интервенций в аналогичный период предыдущего года.
«Похоже, что НБУ остается готовым тратить резервы в объемах, которые держат курс ниже 44 грн/$», — добавили эксперты.
Как ранее писал Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU, с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году. Это создает основания ожидать дальнейших действий, направленных на снижение панических настроений и удержание официального курса гривны ниже отметки 44 грн/$. В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$. «Даже если мы не правы и гривна девальвирует больше, риски девальвации более 15% пока выглядят малореалистичными», — отмечали эксперты.
Алена Листунова
