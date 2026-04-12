Место для вашей рекламы

ТОП-5 направлений для отпуска в июне

Куда поехать в отпуск в июне 2026 года
Начало лета — один из лучших периодов для путешествий: еще нет пиковой туристической нагрузки, погода комфортная, а цены зачастую ниже, чем в разгар сезона. Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился подборкой направлений, которые особенно стоит посетить в июне. В списке как европейские города и острова, так и более экзотические маршруты для активного отдыха.
Об этом пишет The Independent.

Румыния: средневековая атмосфера Трансильвании

Для любителей истории идеальным направлением станет Трансильвания — регион в центральной Румынии, известный хорошо сохранившимися средневековыми городами.
Среди ключевых локаций:
  • Сибиу — город с барочной архитектурой и атмосферными мощеными улицами;
  • Сигишоара — с цитаделью на холме и башней XIV века;
  • замки Бран и Корвин — одни из самых известных исторических достопримечательностей страны.
По словам эксперта, Трансильвания создает ощущение путешествия во времени: традиционные деревни, пастухи, минимум автомобилей и почти неизменный уклад жизни.

Менорка, Испания: сочетание пляжей и природы

Испанский остров Менорка подойдет для тех, кто ищет баланс между активным и пляжным отдыхом. Здесь можно:
  • отдыхать на побережье;
  • исследовать археологические памятники;
  • прогуливаться по природным ландшафтам.
Особая изюминка — прибрежная тропа Camí de Cavalls протяженностью 185 км, огибающая весь остров. Полный маршрут занимает несколько недель, но туристы могут выбрать отдельные участки для более коротких прогулок.

Лиссабон, Португалия: фестивали и комфортная погода

Июнь — один из лучших месяцев для посещения Лиссабона, ведь жара еще не достигает пика. Эксперт по путешествиям Пиппа О’Киф отмечает, что город «оживает» благодаря празднику Santos Populares — фестивалю, который длится почти весь месяц.
В этот период:
  • улицы украшают праздничными декорациями;
  • проходят концерты под открытым небом;
  • организуют уличные барбекю.
Самые большие празднования проходят 12−13 июня в честь Санто-Антонио.

Перу: идеальный сезон для активного туризма

Вопреки популярному мнению, июнь — прекрасное время для путешествия в Перу. В этот период погода более комфортна для исследования страны.
Популярные локации:
  • Священная долина — с маршрутами для пеших прогулок;
  • Мачу-Пикчу — хоть и переполненный туристами, остается ключевой точкой;
  • каньон Колка — глубиной до 3500 метров.
Это направление особенно подойдет для тех, кто любит активный отдых, поездки и сложные маршруты.

Малайзийское Борнео: дикая природа и уникальные впечатления

Борнео — третий по величине остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Малайзийская часть (штаты Сабах и Саравак) известна тропическими лесами, культурой коренных народов и уникальной фауной.
Здесь можно увидеть:
  • орангутангов в дикой природе;
  • карликовых слонов;
  • носатых обезьян.
Также туристам предлагают путешествия по рекам с ночевкой в ​​традиционных поселениях, что позволяет глубже погрузиться в местную культуру.
Место для вашей рекламы
