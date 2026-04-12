ТОП-5 направлений для отпуска в июне

Куда поехать в отпуск в июне 2026 года, Фото: freepik

Начало лета — один из лучших периодов для путешествий: еще нет пиковой туристической нагрузки, погода комфортная, а цены зачастую ниже, чем в разгар сезона. Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился подборкой направлений, которые особенно стоит посетить в июне. В списке как европейские города и острова, так и более экзотические маршруты для активного отдыха.

Об этом пишет The Independent.

Румыния: средневековая атмосфера Трансильвании

Для любителей истории идеальным направлением станет Трансильвания — регион в центральной Румынии, известный хорошо сохранившимися средневековыми городами.

Среди ключевых локаций:

Сибиу — город с барочной архитектурой и атмосферными мощеными улицами;

Сигишоара — с цитаделью на холме и башней XIV века;

замки Бран и Корвин — одни из самых известных исторических достопримечательностей страны.

По словам эксперта, Трансильвания создает ощущение путешествия во времени: традиционные деревни, пастухи, минимум автомобилей и почти неизменный уклад жизни.

Менорка, Испания: сочетание пляжей и природы

Испанский остров Менорка подойдет для тех, кто ищет баланс между активным и пляжным отдыхом. Здесь можно:

отдыхать на побережье;

исследовать археологические памятники;

прогуливаться по природным ландшафтам.

Особая изюминка — прибрежная тропа Camí de Cavalls протяженностью 185 км, огибающая весь остров. Полный маршрут занимает несколько недель, но туристы могут выбрать отдельные участки для более коротких прогулок.

Лиссабон, Португалия: фестивали и комфортная погода

Июнь — один из лучших месяцев для посещения Лиссабона, ведь жара еще не достигает пика. Эксперт по путешествиям Пиппа О’Киф отмечает, что город «оживает» благодаря празднику Santos Populares — фестивалю, который длится почти весь месяц.

В этот период:

улицы украшают праздничными декорациями;

проходят концерты под открытым небом;

организуют уличные барбекю.

Самые большие празднования проходят 12−13 июня в честь Санто-Антонио.

Перу: идеальный сезон для активного туризма

Вопреки популярному мнению, июнь — прекрасное время для путешествия в Перу. В этот период погода более комфортна для исследования страны.

Популярные локации:

Священная долина — с маршрутами для пеших прогулок;

Мачу-Пикчу — хоть и переполненный туристами, остается ключевой точкой;

каньон Колка — глубиной до 3500 метров.

Это направление особенно подойдет для тех, кто любит активный отдых, поездки и сложные маршруты.

Малайзийское Борнео: дикая природа и уникальные впечатления

Борнео — третий по величине остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Малайзийская часть (штаты Сабах и Саравак) известна тропическими лесами, культурой коренных народов и уникальной фауной.

Здесь можно увидеть:

орангутангов в дикой природе;

карликовых слонов;

носатых обезьян.

Также туристам предлагают путешествия по рекам с ночевкой в ​​традиционных поселениях, что позволяет глубже погрузиться в местную культуру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.