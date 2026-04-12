ТОП-5 направлений для отпуска в июне
Начало лета — один из лучших периодов для путешествий: еще нет пиковой туристической нагрузки, погода комфортная, а цены зачастую ниже, чем в разгар сезона. Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился подборкой направлений, которые особенно стоит посетить в июне. В списке как европейские города и острова, так и более экзотические маршруты для активного отдыха.
Об этом пишет The Independent.
Румыния: средневековая атмосфера Трансильвании
Для любителей истории идеальным направлением станет Трансильвания — регион в центральной Румынии, известный хорошо сохранившимися средневековыми городами.
Среди ключевых локаций:
- Сибиу — город с барочной архитектурой и атмосферными мощеными улицами;
- Сигишоара — с цитаделью на холме и башней XIV века;
- замки Бран и Корвин — одни из самых известных исторических достопримечательностей страны.
По словам эксперта, Трансильвания создает ощущение путешествия во времени: традиционные деревни, пастухи, минимум автомобилей и почти неизменный уклад жизни.
Менорка, Испания: сочетание пляжей и природы
Испанский остров Менорка подойдет для тех, кто ищет баланс между активным и пляжным отдыхом. Здесь можно:
- отдыхать на побережье;
- исследовать археологические памятники;
- прогуливаться по природным ландшафтам.
Особая изюминка — прибрежная тропа Camí de Cavalls протяженностью 185 км, огибающая весь остров. Полный маршрут занимает несколько недель, но туристы могут выбрать отдельные участки для более коротких прогулок.
Лиссабон, Португалия: фестивали и комфортная погода
Июнь — один из лучших месяцев для посещения Лиссабона, ведь жара еще не достигает пика. Эксперт по путешествиям Пиппа О’Киф отмечает, что город «оживает» благодаря празднику Santos Populares — фестивалю, который длится почти весь месяц.
В этот период:
- улицы украшают праздничными декорациями;
- проходят концерты под открытым небом;
- организуют уличные барбекю.
Самые большие празднования проходят 12−13 июня в честь Санто-Антонио.
Перу: идеальный сезон для активного туризма
Вопреки популярному мнению, июнь — прекрасное время для путешествия в Перу. В этот период погода более комфортна для исследования страны.
Популярные локации:
- Священная долина — с маршрутами для пеших прогулок;
- Мачу-Пикчу — хоть и переполненный туристами, остается ключевой точкой;
- каньон Колка — глубиной до 3500 метров.
Это направление особенно подойдет для тех, кто любит активный отдых, поездки и сложные маршруты.
Малайзийское Борнео: дикая природа и уникальные впечатления
Борнео — третий по величине остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Малайзийская часть (штаты Сабах и Саравак) известна тропическими лесами, культурой коренных народов и уникальной фауной.
Здесь можно увидеть:
- орангутангов в дикой природе;
- карликовых слонов;
- носатых обезьян.
Также туристам предлагают путешествия по рекам с ночевкой в традиционных поселениях, что позволяет глубже погрузиться в местную культуру.
Также по теме
В МВФ прогнозируют рост цен в мире из-за войны в Иране
ТОП-5 направлений для отпуска в июне
Венеция возобновила туристический сбор
В Грузии продлили медицинскую и финансовую помощь украинским беженцам на три месяца
Еще одной отрасли в россии грозят массовые банкротства
МВФ предупредил о подорожании продуктов: кто пострадает больше всего