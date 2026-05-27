Штрафные баллы за нарушения ПДД: что изменится для водителей в Польше Сегодня 11:37 — Мир

В Польше с 3 июня вступят в силу новые правила для водителей, которые существенно ограничат возможность отмены штрафных баллов после нарушения ПДД.

Об этом сообщает inpoland

За какие нарушения в Польше больше нельзя будет списать баллы

Ранее польские водители могли пройти специальные курсы в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) и уменьшить количество штрафных баллов вне зависимости от типа нарушения. Однако после изменений правила станут жестче.

Новые нормы предусматривают, что отменить штрафные баллы можно будет только за отдельные правонарушения. За часть серьезных нарушений такой возможности больше не будет.

Как сообщает autokult. pl, штрафные баллы за превышение скорости до 20 км/ч после 3 июня еще можно будет списать. В то же время водителям, которые превысили скорость более чем на 20 км/ч, придется ждать автоматического аннулирования баллов — через год после уплаты штрафа.

Водители массово записываются на курсы

Предстоящие изменения вызвали ажиотаж среди польских водителей, уже имеющих значительное количество штрафных баллов. Многие пытаются успеть пройти курсы до вступления в силу новых правил.

Поэтому во многих центрах WORD почти не осталось мест на май для желающих уменьшить количество штрафных баллов.

Система штрафных баллов в Украине

Ранее мы сообщали , что в Украине тоже предлагают установить штрафные баллы за нарушения ПДД в Украине. Соответствующий законопроект № 14133 зарегистрировали в Верховной Раде.

Согласно предложенным изменениям, если водитель получает 15 и более штрафных баллов, полиция может временно приостановить действие его водительского удостоверения. Для тех, кто получил «права» меньше года назад, этот «лимит» составляет 10 баллов.

Подробно о том, как это может работать в Украине и как это работает в мире, мы разбирались в статье по ссылке.

