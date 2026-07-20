Цены на бензин в россии выросли на 20% за год, дефицит горючего достигает 35% Сегодня 20:20 — Мир

российские власти пытаются убедить население, что топливный кризис отступает, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном. С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС россии выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом исчислении.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

россия снова пытается убедить собственное население, что топливный кризис отступает. Подконтрольные кремлю медиа наперегонки публикуют материалы о якобы росте поставок нефтепродуктов, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Логика привычная: столицам — прежде всего, а другим придется подождать. Риторику поддержали и официальные заявления российского руководства, уверяющие, что ситуация полностью контролируемая — говорится в сообщении.

Впрочем, как отметили в разведке, реальность иная. Отмечается, что локальное облегчение в отдельных регионах объясняется не возобновлением производства, а банальным административным перераспределением существующих объемов топлива между территориями и категориями потребителей.

Наихудшая ситуация сохраняется в тамбовской, астраханской, кировской, пензенской, воронежской, ростовской, волгоградской, оренбургской и ярославской областях, пермском крае, чувашской республике, республиках мордовия и удмуртия, а также на временно оккупированной территории Крыма. Для этих регионов никакой стабилизации не предполагается — добавляют в разведке.

С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС россии выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом исчислении. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 взлетел до 119,5 рубля за литр, прибавив сразу 32% год к году. Это — признаки разрушающегося рынка.

Главная причина кризиса остается неизменной: производство топлива падает из-за повреждений НПЗ. В июле выпуск бензина на россии сократился примерно до 71,5 тысяч тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Практически закрывается только 65% потребности. Расчетный дефицит составляет около 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% всего внутреннего потребления. Все указывает на то, что кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию.

Главная цель режима — не восстановление полноценного предложения на рынке, а недопущение остановок в стратегически важных отраслях. Заявления о нормализации ситуации выполняют чисто информационную функцию: они прикрывают переход к выборочному распределению ресурсов, когда одни получают горючее, а другие остаются ни с чем. Разрыв между официальной риторикой и реальным положением дел будет только расти, а вместе с ним будет расти и недоверие населения к способности кремля обеспечить даже базовую стабильность в собственной стране — резюмировали у СВРУ.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.