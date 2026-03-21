Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине Сегодня 12:18 — Недвижимость

Дом за 1 евро в Европе или за полную стоимость в Украине, Фото: freepik

В Италии стартовала программа «Дом за 1 евро» для возрождения умирающих деревень и городков. Идею подхватили и другие страны, такие как Испания, Франция, Англия и Япония. Однако за символической ценой скрываются значительные расходы, так как новый владелец должен отреставрировать здание в определенный срок.

Эксперты ЛУН проанализировали , сколько действительно придется потратить средств и что можно купить в Украине за эти деньги.

Реальная стоимость дома за 1 евро

В общей сложности расходы нового владельца дома за 1 евро можно разделить на несколько групп.

Юридические расходы: 3,5−6 тыс. евро. Сюда входит оплата услуг нотариуса за оформление сделки купли-продажи, налоги при переходе права собственности, а также технические расходы на сопровождение и перевод документов.

Гарантийные депозиты: 3−5 тыс. евро. Это залог того, что новый владелец произведет ремонт в установленные сроки. В некоторых договорах предусмотрены штрафы (3−5 тыс. евро) в случае задержки с восстановлением здания или несоблюдения определенных сроков.

Проектирование и разрешение: 1,5−10+ тыс. евро. Для реставрации дома необходимо разработать проект у местных архитекторов и получить муниципальные разрешения на строительство.

Ремонт: 15−60 тыс. евро, в зависимости от площади жилья и объема работ. Базовое обновление обычно стоит 300−600 евро за кв. м, тогда как полная реконструкция — 1,2−1,8 тыс. евро за кв. м. В результате даже небольшое здание площадью 40 кв. м может потребовать 12−50 тыс. евро, а для жилья на 80 кв. м бюджет растет до 25−100 тыс. евро.

Подключение коммуникаций: 2−6 тыс. евро. Заброшенные дома часто не подключены к современным коммунальным услугам, поэтому стоит закладывать затраты на проведение электроэнергии, подключение воды и канализации.

В итоге даже небольшое здание может обойтись в 25−100 тыс. евро.

Что можно купить за эти деньги в Украине

За сумму, которую придется потратить на дом за 1 евро, в Украине можно приобрести готовое или почти готовое жилье.

В Киеве и пригороде за 25−50 тыс. евро доступны дачи, дома под ремонт или новостройки без отделки. Причем в большинстве случаев площадь такого дома будет ощутимо просторнее 40 квадратов.

Если бюджет увеличить до 50−100 тысяч евро, выбор расширяется до тысяч вариантов, включая современные дома с коммуникациями.

Во Львове и окрестностях за 25−50 тыс. евро продается около 80 домов, а в диапазоне 50−100 тыс. евро — более 300. Выбор варьируется от заброшенных заброшенных домов до современных просторных коттеджей и таунхаусов с отделкой и без.

В Ивано-Франковске предложений меньше: несколько десятков домов в бюджете 25−50 тыс. евро и более 70 — в диапазоне 50−100 тыс. евро. Среди них есть как современные с полной меблировкой, так и ухоженные «старички» или «коробки» под достройку и отделку.

