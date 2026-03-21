0 800 307 555
ру
Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине

Недвижимость
25
Дом за 1 евро в Европе или за полную стоимость в Украине
В Италии стартовала программа «Дом за 1 евро» для возрождения умирающих деревень и городков. Идею подхватили и другие страны, такие как Испания, Франция, Англия и Япония. Однако за символической ценой скрываются значительные расходы, так как новый владелец должен отреставрировать здание в определенный срок.
Эксперты ЛУН проанализировали, сколько действительно придется потратить средств и что можно купить в Украине за эти деньги.

Реальная стоимость дома за 1 евро

В общей сложности расходы нового владельца дома за 1 евро можно разделить на несколько групп.
  • Юридические расходы: 3,5−6 тыс. евро. Сюда входит оплата услуг нотариуса за оформление сделки купли-продажи, налоги при переходе права собственности, а также технические расходы на сопровождение и перевод документов.
  • Гарантийные депозиты: 3−5 тыс. евро. Это залог того, что новый владелец произведет ремонт в установленные сроки. В некоторых договорах предусмотрены штрафы (3−5 тыс. евро) в случае задержки с восстановлением здания или несоблюдения определенных сроков.
  • Проектирование и разрешение: 1,5−10+ тыс. евро. Для реставрации дома необходимо разработать проект у местных архитекторов и получить муниципальные разрешения на строительство.
  • Ремонт: 15−60 тыс. евро, в зависимости от площади жилья и объема работ. Базовое обновление обычно стоит 300−600 евро за кв. м, тогда как полная реконструкция — 1,2−1,8 тыс. евро за кв. м. В результате даже небольшое здание площадью 40 кв. м может потребовать 12−50 тыс. евро, а для жилья на 80 кв. м бюджет растет до 25−100 тыс. евро.
  • Подключение коммуникаций: 2−6 тыс. евро. Заброшенные дома часто не подключены к современным коммунальным услугам, поэтому стоит закладывать затраты на проведение электроэнергии, подключение воды и канализации.
В итоге даже небольшое здание может обойтись в 25−100 тыс. евро.

Что можно купить за эти деньги в Украине

За сумму, которую придется потратить на дом за 1 евро, в Украине можно приобрести готовое или почти готовое жилье.
В Киеве и пригороде за 25−50 тыс. евро доступны дачи, дома под ремонт или новостройки без отделки. Причем в большинстве случаев площадь такого дома будет ощутимо просторнее 40 квадратов.
Если бюджет увеличить до 50−100 тысяч евро, выбор расширяется до тысяч вариантов, включая современные дома с коммуникациями.
Во Львове и окрестностях за 25−50 тыс. евро продается около 80 домов, а в диапазоне 50−100 тыс. евро — более 300. Выбор варьируется от заброшенных заброшенных домов до современных просторных коттеджей и таунхаусов с отделкой и без.
В Ивано-Франковске предложений меньше: несколько десятков домов в бюджете 25−50 тыс. евро и более 70 — в диапазоне 50−100 тыс. евро. Среди них есть как современные с полной меблировкой, так и ухоженные «старички» или «коробки» под достройку и отделку.
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems