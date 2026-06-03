«єОселя» или аренда: в каких городах Украины выгоднее покупать жилье Сегодня 13:03 — Недвижимость

Наибольший разрыв между арендой и платежем по «єОселя» зафиксирован в прифронтовых городах

В большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в сфере безопасности и более низкого спроса на жилье.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость . Для анализа использовали медианные цены на аренду однокомнатных квартир за апрель 2026 года, а также ориентировочные ежемесячные платежи по данным Ощадбанка.

Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе «єОселя» среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области — 19 650 грн. В то же время, самая высокая медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры — в Ужгороде, где она составляет 21 944 грн в месяц.

Где платеж по «єОселя» ниже аренды

Во Львовской области ориентировочный ежемесячный платеж по «єОселя» составляет 17 100 грн. Для сравнения, медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 19 395 грн. Похожая ситуация наблюдается и в Ивано-Франковской области, там ориентировочный ежемесячный платеж по программе составляет 14 700 грн, тогда как медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске — 17 203 грн.

В Волынской области ориентировочный ежемесячный платеж составляет 14 000 грн. В то же время в Луцке медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 15 000 грн.

На Закарпатье ориентировочный ежемесячный платеж по программе «єОселя» составляет 15 700 грн, а в Ужгороде медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 21 944 грн.

В большинстве городов выплаты по кредиту выше аренды

В большинстве проанализированных городов ежемесячный платеж по программе «єОселя» все же превышает медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры. Чаще разница составляет 10−20%.

В частности, в Киеве ориентировочный ежемесячный платеж по программе составляет 18 300 грн, тогда как медианная стоимость аренды — 16 000 грн. В Виннице ежемесячный платеж составляет 15 100 грн при медианной стоимости аренды 13 500 грн, в Тернополе — 14 800 грн при аренде 13 162 грн, в Ровно — 14 300 грн при аренде 11 990 грн, а в Хмельницком — 13 500 грн.

Похожая ситуация наблюдается и в других тыловых городах. В Днепре ориентировочный ежемесячный платеж по «єОселя» составляет 13 400 грн при медианной стоимости аренды 11 000 грн. В Полтаве — 12 050 грн. против 10 000 грн, в Житомире — 12 750 грн против 10 250 грн, а в Черкассах — 12 000 грн против 11 000 грн.

В Одессе ежемесячный платеж по программе составляет 12 900 грн, тогда как медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры — 10 000 грн.

Самая большая разница в прифронтовых городах

Наибольший разрыв между арендой и платежом по «єОселя» зафиксирован в прифронтовых городах. В Харькове аренда однокомнатной квартиры составляет 6500 грн при ориентировочном ежемесячном платеже 10 600 грн. В Сумах — 6 800 грн против 11 500 грн, в Николаеве — 6 200 грн против 11 100 грн, а в Чернигове — 7 500 грн против 13 000 грн.

В Запорожье ориентировочный ежемесячный платеж по программе составляет 9830 грн, тогда как медианная стоимость аренды — 7000 грн. В Кропивницком — 12 300 грн против 8000 грн.

Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе «єОселя» среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области — 19 650 грн. В то же время, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Черновцах составляет 13 182 грн.

Что известно о программе єОселя

Государственная программа доступной ипотеки «єОселя» остается одним из ключевых инструментов для приобретения жилья в Украине. Она позволяет украинцам получить ипотечный кредит по значительно более низким процентным ставкам, чем на рынке — под 3% или 7% годовых.

Основные характеристики программы:

ставка — 3% или 7% годовых;

срок кредита — до 20 лет;

льготная ставка действует в первые 10 лет;

после этого ставка растет до 6% или 10% в зависимости от категории заемщика;

минимальный начальный взнос — от 20%, для молодежи может быть от 10%.

Кредиты по программе выдают около десяти банков, в частности Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Sense Bank, Таскомбанк, Глобус Банк и другие.

Подать заявку могут граждане Украины, которые:

старше 18 лет;

имеют официальный доход и могут подтвердить платежеспособность;

не имеют собственного жилья или площадь их жилья меньше установленных нормативов.

Норматив жилой площади составляет:

52,5 м² для семьи из 1−2 человек;

+21 м² на каждого следующего члена семьи.

Если жилье меньше этой нормы, человек может претендовать на участие в программе.

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