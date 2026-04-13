Какое новое правило вводят в Польше в аэропортах

Аэропорт Познань-Лавица объявил о введении нового правила «core night», предусматривающего ограничение воздушного движения в ночное время.

Сроки

Новые нормы вступят в силу 25 октября 2026 года и будут касаться планирования регулярных рейсов в период с 1:00 до 5:00 утра, пишет inpoland.net.

Решение было принято на фоне роста жилой застройки вокруг аэропорта и связанных с этим жалоб на шум. В аэропорту уже действуют ограничения на полеты с 22:00 до 6:00, однако они влияют на возможности перевозчиков расширять сеть маршрутов. Новое правило должно частично урегулировать этот баланс, придав больше гибкости в вечернее и утреннее время.

Что такое «core night»

Согласно заявлению руководства аэропорта, core night станет периодом полного запрета на планирование регулярных рейсов, но не будет означать полного закрытия аэропорта. Исключения предусмотрены для экстренных ситуаций, в частности спасательных, гуманитарных, военных или задержанных рейсов, которые не могут быть выполнены в другое время.

В администрации аэропорта подчеркивают, что нововведение направлено на улучшение качества жизни жителей близлежащих районов, сохраняя при этом экономическую роль аэропорта для региона.

Подобные ограничения уже используются в других европейских аэропортах и ​​считаются стандартной практикой регулирования ночного шума.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.