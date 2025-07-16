Польша продлила временную защиту для украинцев еще на несколько месяцев — Finance.ua
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Польша продлила временную защиту для украинцев еще на несколько месяцев

Мир
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Правительство Польши приняло решение о гражданах Украины на территории страны. Речь идет о легальном пребывании беженцев, бегущих от войны.
Как сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши, после заседания Совет Министров принял проект изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.
Поправка продлевает срок легального пребывания граждан Украины до 4 марта 2026 года.
Проект изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны также предусматривает изменения в систему оказания помощи.
Речь идет, в частности, об исключении возможности предоставления прав гражданам Украины, которые пересекают границу в течение короткого периода на основании разрешения на пересечение границы в рамках малого пограничного движения.
Законопроект уточняет вопросы, связанные с ведением национальных реестров иностранцев в электронной системе. Глава Пограничной службы будет обязан вносить в нее данные из документов, используемых для пересечения границы, и добавлять отпечатки пальцев для уникальной идентификации. Также требуется личное присутствие детей, независимо от возраста, при выдаче номера PESEL.
Добавляется требование подтвердить семейные связи между гражданином третьей страны и гражданином Украины соответствующими документами — документами о гражданском состоянии или другими документами, выданными компетентными органами страны.
Законопроект также устанавливает конечный срок завершения принятия беженцев от войны из Украины в центры коллективного размещения — 31 октября 2025 года, за исключением уязвимых групп населения.
Поддержка органов местного самоуправления в выполнении дополнительных образовательных задач, связанных с обучением, воспитанием и уходом за детьми и учениками, являющимися гражданами Украины, будет продолжена.
Планируется расширить положения, позволяющие школам, в которых создан дополнительный отдел для обучения, воспитания и ухода за детьми и учениками, являющимися гражданами Украины, назначать учителям, по их согласию, сверхурочные часы работы.
Проект изменений в Закон о помощи гражданам Украины также должен внести изменения в Закон о профессиях врачей и стоматологов, направленные на ужесточение так называемой упрощенной системы, позволяющей гражданам Украины и другим лицам, получившим медицинскую или стоматологическую квалификацию вне Европейского Союза, практиковать как врачи и стоматологи.
Изменения также будут касаться Закона о профессиях медсестер и акушерок и должны предоставить соответствующим региональным Палатам медсестер и акушерок возможность продлить условное право на практику, выданное по так называемой упрощенной процедуре, до завершения обучения, отвечающего требованиям ЕС, и продолжение работы медсестрой или акушеркой на территории Республики Польша, но не дольше чем на три года.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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