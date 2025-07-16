Счастливчик 15 июля выиграл джекпот почти 26 млн злотых — Finance.ua

Счастливчик 15 июля выиграл джекпот почти 26 млн злотых Сегодня 18:00 — Мир

Счастливчик 15 июля выиграл джекпот почти 26 млн злотых

Во вторник, 15 июля, в Польше в Lotto был сорван джекпот. Выигрыш победителя составил 26 804 471,20 злотых (около 6 млн евро).

Розыгрыши Lotto проводятся трижды в неделю — во вторник, четверг и субботу в 22:00. Во вторичном розыгрыше был сорван джекпот. Победитель верно указал 6 выигрышных номеров и выиграл главный приз 26 804 471,20 злотых. Огромные деньги счастливчику принесли номера: 17, 23, 28, 49, 25, 20.

Пока тотализатор не сообщил, откуда победитель.

Однако на руки победитель получит не всю сумму. Согласно правилам, за все выигрыши на сумму более 2280 злотых нужно уплатить налог в размере 10%.

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