Представлены новые модульные подземные укрытия (фото) — Finance.ua

Представлены новые модульные подземные укрытия (фото)
На международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме был представлен проект «Цитадель».
Это один из вариантов модульных стальных укрытий для защиты при обстреле, пишет Минразвития общин и территорий.
Модульные укрытия для общин — инициатива Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины.
Комплекс из двух демонстрационных модулей укрытий обустроили в качестве школьных укрытий и представили для осмотра участникам конференции.
Выставленные на URC-2025 модули укрытий спроектированы с учетом требований к образовательной среде: это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 метра, которые монтируются на глубину до 5 метров.
Каждый модуль рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в более сложные конфигурации. Внутри предусмотрены места для сидения или отдыха, вентиляция, освещение, санузел.
Укрытия автономные, герметичные, имеют полную систему вентиляции, оснащены гардеробными, и самое главное — устойчивы к обстрелам.
В общем, что касается проекта модульных укрытий для общин: они могут отличаться по виду, форме и быть рассчитаны на разное количество лиц, в зависимости от потребности.
Где будут использоваться
Они могут использоваться практически повсюду: в больницах, на предприятиях и в жилых районах, в том числе на прифронтовых территориях.
Поделиться новостью