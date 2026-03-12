В Польше хотят ввести сбор на отдых: кто не будет платить Сегодня 18:27 — Мир

В Польше хотят ввести сбор на отдых: кто не будет платить

В Польше правительство планирует ввести туристический сбор уже нынешним летом перед сезоном отпусков.

Об этом пишет i npoland.net

Кто будет платить

Оплата будет касаться всех, кто хочет отдохнуть в Польше.

Попытки ввести совершенно новый сбор за туристические услуги предпринимались неоднократно. Все говорит о том, что вскоре почти каждый, кто планирует отдых в Польше, будет платить туристический сбор. Размер оплаты будет определять каждая гмина в отдельности.

Читайте также Какие украинцы в Польше должны подтвердить профессиональную активность

Согласно формулировке законопроекта, муниципальный совет сможет ввести туристический сбор, который будет взиматься с физических лиц, которые проводят более 24 часов с туристической, рекреационной или учебной целью в городе, где будет введен этот сбор.

Туристический налог будет не обязательным для введения.

Сумма

Окончательная сумма сбора не установлена. Ранее были озвучены суммы 5 и 11 злотых за сутки.

Планируется, что от оплаты будут освобождены следующие категории туристов:

лица старше 70 лет;

члены многодетных семей;

лица со значительной степенью инвалидности

Ранее писали, что в Польше в Закопане планируют построить канатную дорогу, которая соединит северо-юг и восток-запад города. Кабинки будут вмещать до 12 человек и будут курсировать над улицами, не создавая пробок. Канатные дороги не нуждаются в сносе зданий и минимизируют влияние на городское пространство. Финансирование проекта еще не обсуждается после провала планов IPO PKL.

18,2 миллиона. Польша становится все более популярной среди иностранцев. Ранее Finance.ua писал , в 2025 году количество туристов, пользующихся услугами размещения в Польше достиглоПольша становится все более популярной среди иностранцев.

Согласно отчету Trends Radar компании Cushman and Wakefield, в первой половине 2025 года туристы забронировали 44,9 миллиона ночевок в Польше.

Только в 2024 году количество посетителей Варшавы выросло на 10%, достигнув 12,2 миллиона. С более чем 8 миллионами ночевок Варшава остается лидером на польском гостиничном рынке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.