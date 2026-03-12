В Польше хотят ввести сбор на отдых: кто не будет платить
В Польше правительство планирует ввести туристический сбор уже нынешним летом перед сезоном отпусков.
Об этом пишет i npoland.net.
Кто будет платить
Оплата будет касаться всех, кто хочет отдохнуть в Польше.
Попытки ввести совершенно новый сбор за туристические услуги предпринимались неоднократно. Все говорит о том, что вскоре почти каждый, кто планирует отдых в Польше, будет платить туристический сбор. Размер оплаты будет определять каждая гмина в отдельности.
Согласно формулировке законопроекта, муниципальный совет сможет ввести туристический сбор, который будет взиматься с физических лиц, которые проводят более 24 часов с туристической, рекреационной или учебной целью в городе, где будет введен этот сбор.
Туристический налог будет не обязательным для введения.
Сумма
Окончательная сумма сбора не установлена. Ранее были озвучены суммы 5 и 11 злотых за сутки.
Планируется, что от оплаты будут освобождены следующие категории туристов:
- лица старше 70 лет;
- члены многодетных семей;
- лица со значительной степенью инвалидности
Ранее писали, что в Польше в Закопане планируют построить канатную дорогу, которая соединит северо-юг и восток-запад города. Кабинки будут вмещать до 12 человек и будут курсировать над улицами, не создавая пробок. Канатные дороги не нуждаются в сносе зданий и минимизируют влияние на городское пространство. Финансирование проекта еще не обсуждается после провала планов IPO PKL.
Ранее Finance.ua писал, в 2025 году количество туристов, пользующихся услугами размещения в Польше достигло 18,2 миллиона. Польша становится все более популярной среди иностранцев.
Согласно отчету Trends Radar компании Cushman and Wakefield, в первой половине 2025 года туристы забронировали 44,9 миллиона ночевок в Польше.
Только в 2024 году количество посетителей Варшавы выросло на 10%, достигнув 12,2 миллиона. С более чем 8 миллионами ночевок Варшава остается лидером на польском гостиничном рынке.
