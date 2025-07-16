В одном из городов Польши хотят ограничить аренду жилья — Finance.ua

В одном из городов Польши хотят ограничить аренду жилья Сегодня 06:22 — Мир

В одном из городов Польши хотят ограничить аренду жилья

Наплыв туристов в популярном польском курорте Сопоте начинает негативно отражаться на жизни местных жителей. Из-за перегрузки инфраструктуры и роста цен на жилье городские власти задумались над ограничением краткосрочной аренды.

Об этом сообщает inpoland.net.

Туризм бьет рекорды

По данным местного портала esopot. pl, во время туристического сезона 2024 года Сопот посетило более 1 миллиона человек:

в июне 2024 г. средний уровень заполненности жилья составлял 84%;

в июле — 87%;

а в августе — 92%.

В дни массовых мероприятий и так называемых «длинных выходных» все сдающиеся посуточно помещения были заняты на 100%.

Почему это проблема

Популярность среди туристов имеет и обратную сторону — количество постоянных жителей Сопота сокращается. Местные власти связывают это с высокими ценами на недвижимость, которую часто скупают не местные жители, а инвесторы или отдыхающие.

Кроме того, значительная часть жилья используется исключительно для краткосрочной аренды, а не постоянного проживания.

Прогноз до 2060 года свидетельствует, что население Сопота может сократиться с примерно 31 000 до 21 000 человек. В летний сезон туристов в городе гораздо больше, чем жителей.

Местные власти хотят перемен

В ответ на ситуацию власти Сопота призывают ввести новые ограничения:

требование регистрации объектов краткосрочной аренды,

ограничение количества дней, в течение которых одну и ту же квартиру можно сдавать посуточно.

Однако реализовать такие инициативы самостоятельно органы местного самоуправления не могут — необходимо государственное законодательное регулирование.

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Разработкой соответствующего законопроекта занимается Министерство спорта и туризма Польши. Поначалу ожидалось, что его представят еще в первом квартале 2025 года, но процесс затянулся.

В министерстве заявляют, что новые правила по краткосрочной аренде вступят в силу 20 мая 2026 года.

К слову, Польша не единственная страна, борющаяся с перегрузкой от туризма. К примеру, в Барселоне решили полностью отменить разрешения на краткосрочную аренду до 2028 года, чтобы вернуть на рынок более 10 000 квартир для постоянного проживания.

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