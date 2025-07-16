Где в ЕС больше всего пользуются интернетом — Finance.ua

Где в ЕС больше всего пользуются интернетом
В 2024 году 97% людей в ЕС в возрасте 16−29 лет сообщили о ежедневном использовании Интернета по сравнению с 88% общей численности населения, что составляет разницу в 9 процентных пунктов.
Об этом говорится в статистике Евростата.
Этот разрыв постоянно сокращается за последнее десятилетие. В 2014 году 87% молодых людей пользовались интернетом ежедневно, тогда как доля общей численности населения составила 63%.
Во всех странах ЕС молодежь гораздо чаще участвовала в активностях в социальных сетях, чем население в целом. Создание пользовательского профиля и публикация сообщений или связанной с этим деятельности было распространенной практикой для 88% молодежи в возрасте от 16 до 29 лет по сравнению с 65% населения в целом.
Где больше всего
Наибольшая часть молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, участвовавшая в активностях в социальных сетях, была зафиксирована:
- в Чехии (99%),
- на Кипре (по 98%).
- Греция (по 98%).
Между тем во Франции (70%, данные за 2023 год), Италии (80%) и Германии, Словакии и Болгарии (по 84%) этот показатель был самым низким.
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