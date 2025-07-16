Где в ЕС больше всего пользуются интернетом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в ЕС больше всего пользуются интернетом

Мир
15
Где в ЕС больше всего пользуются интернетом
Где в ЕС больше всего пользуются интернетом
В 2024 году 97% людей в ЕС в возрасте 16−29 лет сообщили о ежедневном использовании Интернета по сравнению с 88% общей численности населения, что составляет разницу в 9 процентных пунктов.
Об этом говорится в статистике Евростата.
Этот разрыв постоянно сокращается за последнее десятилетие. В 2014 году 87% молодых людей пользовались интернетом ежедневно, тогда как доля общей численности населения составила 63%.
Во всех странах ЕС молодежь гораздо чаще участвовала в активностях в социальных сетях, чем население в целом. Создание пользовательского профиля и публикация сообщений или связанной с этим деятельности было распространенной практикой для 88% молодежи в возрасте от 16 до 29 лет по сравнению с 65% населения в целом.

Где больше всего

Наибольшая часть молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, участвовавшая в активностях в социальных сетях, была зафиксирована:
  • в Чехии (99%),
  • на Кипре (по 98%).
  • Греция (по 98%).
Между тем во Франции (70%, данные за 2023 год), Италии (80%) и Германии, Словакии и Болгарии (по 84%) этот показатель был самым низким.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems