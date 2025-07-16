Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ

Мир
9
Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ
Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ
Минобороны США выделило до $200 млн компаниям Anthropic, OpenAI, Google и xAI для разработки ИИ решений в сфере нацбезопасности.
Об этом говорится в официальном сообщении.
Средства направлены на ускорение интеграции ИИ-агентов в ключевые функции Пентагона — от боевых систем до анализа разведданных и поддержки решений.
«ИИ меняет наши возможности поддерживать военных и сохранять стратегическое преимущество», — заявил главный директор по цифровым технологиям Минобороны Даг Мэтти.
Читайте также
В ответ на это стартап Илона Маска xAI анонсировал Grok for Government — продуктовый пакет для государственных структур США. Решения доступны через платформу General Services Administration.
OpenAI получила предварительный контракт от Пентагона в 2024 году на $200 млн — вскоре после партнерства с оборонным стартапом Anduril.
За последние два года Минобороны США развернуло более 680 ИИ-проектов. Среди ключевых направлений:
  • Автономные системы и рои БПЛА: Shield AI показала слаженную работу трех дронов V-BAT под управлением Hivemind. Инициатива Replicator предполагает массовое развертывание автономных систем для нейтрализации численного превосходства противника.
  • ИИ-агенты и поддержка решений: в 2024 году Пентагон создал AI Rapid Capabilities Cell с бюджетом $100 млн для пилотных экспериментов.
  • Интегрированная разведка: Palantir разрабатывает систему Maven Smart System ($480 млн) и мобильный центр TITAN ($178 млн) — «первую II-определенную платформу» для боя.
  • Кибербезопасность: генеративные модели тестируют в обнаружении угроз и симуляции атак в сетях Минобороны.
Партнерами проектов выступают как IТ-гиганты, так и стартапы: OpenAI, Google, Anthropic, xAI, Microsoft, Palantir, Anduril и Shield AI.
В 2024 финансовом году на ИИ-проекты Минобороны США предусмотрено $1,8 млрд — на $600 млн больше, чем в прошлом году. Средства уходят на внедрение «ответственного ИИ», обучение кадров и модернизацию инфраструктуры.
Читайте также
Помимо госфинансирования, ИИ-сектор развивается благодаря частному капиталу. Стартап Anduril оценили более чем в $8 млрд, Shield AI — в $2 млрд. В январе Дональд Трамп объявил об инвестициях на $500 млрд в ИИ-инфраструктуру.
Американская стратегия ИИ в военной сфере — ответ на амбиции КНР. Китай планирует к 2049 году создать «интеллектуализированную армию мирового уровня», глубоко интегрируя ИИ в систему командования, логистику и вооруженные силы.
Аналитики указывают, что КНР тратит на ИИ 1−2% оборонного бюджета против 0,1−0,2% в США, хотя номинальные расходы Вашингтона пока ниже.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems