Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ — Finance.ua

Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ Сегодня 02:55 — Мир

Пентагон выделил $200 млн на развитие военного ИИ

Минобороны США выделило до $200 млн компаниям Anthropic, OpenAI, Google и xAI для разработки ИИ решений в сфере нацбезопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении

Средства направлены на ускорение интеграции ИИ-агентов в ключевые функции Пентагона — от боевых систем до анализа разведданных и поддержки решений.

«ИИ меняет наши возможности поддерживать военных и сохранять стратегическое преимущество», — заявил главный директор по цифровым технологиям Минобороны Даг Мэтти.

В ответ на это стартап Илона Маска xAI анонсировал Grok for Government — продуктовый пакет для государственных структур США. Решения доступны через платформу General Services Administration.

OpenAI получила предварительный контракт от Пентагона в 2024 году на $200 млн — вскоре после партнерства с оборонным стартапом Anduril.

За последние два года Минобороны США развернуло более 680 ИИ-проектов. Среди ключевых направлений:

Автономные системы и рои БПЛА: Shield AI показала слаженную работу трех дронов V-BAT под управлением Hivemind. Инициатива Replicator предполагает массовое развертывание автономных систем для нейтрализации численного превосходства противника.

ИИ-агенты и поддержка решений: в 2024 году Пентагон создал AI Rapid Capabilities Cell с бюджетом $100 млн для пилотных экспериментов.

Интегрированная разведка: Palantir разрабатывает систему Maven Smart System ($480 млн) и мобильный центр TITAN ($178 млн) — «первую II-определенную платформу» для боя.

Кибербезопасность: генеративные модели тестируют в обнаружении угроз и симуляции атак в сетях Минобороны.

Партнерами проектов выступают как IТ-гиганты, так и стартапы: OpenAI, Google, Anthropic, xAI, Microsoft, Palantir, Anduril и Shield AI.

В 2024 финансовом году на ИИ-проекты Минобороны США предусмотрено $1,8 млрд — на $600 млн больше, чем в прошлом году. Средства уходят на внедрение «ответственного ИИ», обучение кадров и модернизацию инфраструктуры.

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Помимо госфинансирования, ИИ-сектор развивается благодаря частному капиталу. Стартап Anduril оценили более чем в $8 млрд, Shield AI — в $2 млрд. В январе Дональд Трамп объявил об инвестициях на $500 млрд в ИИ-инфраструктуру.

Американская стратегия ИИ в военной сфере — ответ на амбиции КНР. Китай планирует к 2049 году создать «интеллектуализированную армию мирового уровня», глубоко интегрируя ИИ в систему командования, логистику и вооруженные силы.

Аналитики указывают, что КНР тратит на ИИ 1−2% оборонного бюджета против 0,1−0,2% в США, хотя номинальные расходы Вашингтона пока ниже.

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