Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, — Федоров Сегодня 22:27 — Финтех и Карты

Россияне создали подразделение «Рубикон», активно охотящееся за украинскими операторами БпЛА. Усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Наша задача — обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны», — отметил он.

По словам Федорова, для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

«Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведения на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя», — добавил руководитель Минцифры.

Дроны в войне в Украине

Сегодня беспилотники играют немаловажную роль в войне, существенно влияя на ход боевых действий. Они используются для разведки, корректировки артиллерийского огня, ударов по технике и живой силе противника, а также для защиты от атак.

Применение беспилотников стало одной из ключевых тактик на фронте. Их эффективность заставляет как Украину, так и россию постоянно адаптировать свои действия и изменять подходы к ведению боевых операций.

Сегодня страна-террорист прибегает к запускам беспилотников типа Shahed фактически каждую ночь.

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