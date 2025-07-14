Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя, — Федоров

Финтех и Карты
17
Россияне создали подразделение «Рубикон», активно охотящееся за украинскими операторами БпЛА. Усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Наша задача — обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны», — отметил он.
По словам Федорова, для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.
«Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведения на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя», — добавил руководитель Минцифры.

Дроны в войне в Украине

Сегодня беспилотники играют немаловажную роль в войне, существенно влияя на ход боевых действий. Они используются для разведки, корректировки артиллерийского огня, ударов по технике и живой силе противника, а также для защиты от атак.
Применение беспилотников стало одной из ключевых тактик на фронте. Их эффективность заставляет как Украину, так и россию постоянно адаптировать свои действия и изменять подходы к ведению боевых операций.
Сегодня страна-террорист прибегает к запускам беспилотников типа Shahed фактически каждую ночь.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems