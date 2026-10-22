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ПриватБанк запустил открытый банкинг: как это работает

Финтех и Карты
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Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.
Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.
ПриватБанк запустил открытый банкинг в Приват24 и ФЛП в веб-версии «Приват24 для бизнеса».
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
«По вашему согласию к приложению можно добавить счета других банков: видеть их балансы и историю операций, пополнять карты и переводить деньги», — говорится в сообщении.

Что такое открытый банкинг и как он работает

Открытый банкинг (Open Banking) — это система безопасного обмена финансовыми данными между банками и финансовыми сервисами с согласия пользователя.
Так, клиентам ПриватБанка достаточно иметь Приват24, чтобы следить за своими расходами и балансом на счетах других банков или инициировать платежи.
В Приват24 для бизнеса ФЛП также смогут контролировать историю операций на всех своих бизнес-счетах и ​​осуществлять платежные операции.

Счета каких банков можно добавить в Приват24

Теперь в Приват24 можно добавить счета таких банков:
  • Универсал Банк (в том числе счета monobank);
  • ПУМБ;
  • а́банк;
  • Глобус.
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В «Приват24 для бизнеса»: АО «Универсал Банк» (в том числе счета monobank).
«ПриватБанк работает над расширением этого перечня. Впоследствии клиенты смогут добавить счета любого украинского банка, поддерживающего технологию открытого банкинга», — добавили в финучреждении.

Как подключить счет другого банка в Приват24

Как подключить счет другого банка в Приват24:
  1. Перейти к разделу «Все» в верхней части экрана.
  2. Выбрать пункт «Открытый банкинг».
  3. Нажмите «Добавить счет».
  4. Ввести данные счета, который необходимо подключить.
Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году вступили в силу нормы главы 4 раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», внедряющих концепцию открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне.
Согласно документу, финансовые учреждения будут предоставлять информацию о счетах клиентов исключительно с согласия последних. Украинцы смогут самостоятельно выбирать, какие данные сообщать третьей стороне и срок действия согласия на распространение информации.
Также мы рассказывали, что открытый банкинг позволит украинцам получить более удобные сервисы для управления счетами и платежей. Благодаря Open Banking финтехи ​​и другие платформы получат клиентские данные об остатках на счетах, их транзакциях, зачислениях и выплатах. Условно, в приложении Portmone можно будет инициировать платежи со счета в ПриватБанке для оплаты услуг в Portmone.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкМобильный банкингПриват24Интернет-банкингОнлайн-банкинг
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