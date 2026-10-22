ПриватБанк запустил открытый банкинг: как это работает

В «Приват24 для бизнеса»: АО «Универсал Банк» (в том числе счета monobank).
«ПриватБанк работает над расширением этого перечня. Впоследствии клиенты смогут добавить счета любого украинского банка, поддерживающего технологию открытого банкинга», — добавили в финучреждении.
Как подключить счет другого банка в Приват24
Как подключить счет другого банка в Приват24:
Перейти к разделу «Все» в верхней части экрана.
Выбрать пункт «Открытый банкинг».
Нажмите «Добавить счет».
Ввести данные счета, который необходимо подключить.
Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году вступили в силу нормы главы 4 раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», внедряющих концепцию открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне.
Согласно документу, финансовые учреждения будут предоставлять информацию о счетах клиентов исключительно с согласия последних. Украинцы смогут самостоятельно выбирать, какие данные сообщать третьей стороне и срок действия согласия на распространение информации.
Также мы рассказывали, что открытый банкинг позволит украинцам получить более удобные сервисы для управления счетами и платежей. Благодаря Open Banking финтехи и другие платформы получат клиентские данные об остатках на счетах, их транзакциях, зачислениях и выплатах. Условно, в приложении Portmone можно будет инициировать платежи со счета в ПриватБанке для оплаты услуг в Portmone.