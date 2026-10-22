ПриватБанк запустил открытый банкинг: как это работает

Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.

ПриватБанк запустил открытый банкинг в Приват24 и ФЛП в веб-версии «Приват24 для бизнеса».

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

«По вашему согласию к приложению можно добавить счета других банков: видеть их балансы и историю операций, пополнять карты и переводить деньги», — говорится в сообщении.

Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших можно сравнить с помощью каталога на Finance.ua

Что такое открытый банкинг и как он работает

Открытый банкинг (Open Banking) — это система безопасного обмена финансовыми данными между банками и финансовыми сервисами с согласия пользователя.

Так, клиентам ПриватБанка достаточно иметь Приват24, чтобы следить за своими расходами и балансом на счетах других банков или инициировать платежи.

В Приват24 для бизнеса ФЛП также смогут контролировать историю операций на всех своих бизнес-счетах и ​​осуществлять платежные операции.

Счета каких банков можно добавить в Приват24

Теперь в Приват24 можно добавить счета таких банков:

Универсал Банк (в том числе счета monobank);

ПУМБ;

а́банк;

Глобус.

В «Приват24 для бизнеса»: АО «Универсал Банк» (в том числе счета monobank ).

«ПриватБанк работает над расширением этого перечня. Впоследствии клиенты смогут добавить счета любого украинского банка, поддерживающего технологию открытого банкинга», — добавили в финучреждении.

Как подключить счет другого банка в Приват24

Как подключить счет другого банка в Приват24:

Перейти к разделу «Все» в верхней части экрана. Выбрать пункт «Открытый банкинг». Нажмите «Добавить счет». Ввести данные счета, который необходимо подключить.

Согласие на доступ к счетам других банков можно отменить в любой момент.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2025 году вступили в силу нормы главы 4 раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», внедряющих концепцию открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне.

Согласно документу, финансовые учреждения будут предоставлять информацию о счетах клиентов исключительно с согласия последних. Украинцы смогут самостоятельно выбирать, какие данные сообщать третьей стороне и срок действия согласия на распространение информации.