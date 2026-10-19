Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)

В 3-м квартале 2026 года через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (на 1% больше, чем в предыдущем квартале).

В среднем — это 360 тыс. идентификаций в сутки.

Об этом пишет НБУ.

За это время добавились новые сервисы, в которых можно авторизоваться через Систему BankID НБУ:

Мобильное приложение «Армия+» — в сентябре приложение подключено к системе напрямую, что упрощает авторизацию для военнослужащих.

Такая интеграция является продолжением сотрудничества НБУ и Министерства обороны Украины, которое началось с «Резерв+»;

мобильное приложение «112 Ukraine» (от ГУ «ЦИТ МВД Украины») — для связи со всеми экстренными службами (даже тогда, когда нет интернета);

мобильное приложение «Мой Паспортный Сервис» (от ГП «Документ») — для оформления паспортных услуг;

КПИ им. Игоря Сикорского — для доступа к внутренним сервисам университета;

три микрофинансовых учреждения (ООО «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ООО «КРЕДИТ ТУ Ю», ООО «ФК «МЕГА КРЕДИТ») — для удаленной идентификации при выдаче онлайн-кредитов.

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