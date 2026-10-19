Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)
- мобильное приложение «112 Ukraine» (от ГУ «ЦИТ МВД Украины») — для связи со всеми экстренными службами (даже тогда, когда нет интернета);
- мобильное приложение «Мой Паспортный Сервис» (от ГП «Документ») — для оформления паспортных услуг;
- КПИ им. Игоря Сикорского — для доступа к внутренним сервисам университета;
- три микрофинансовых учреждения (ООО «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ООО «КРЕДИТ ТУ Ю», ООО «ФК «МЕГА КРЕДИТ») — для удаленной идентификации при выдаче онлайн-кредитов.
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