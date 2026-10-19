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Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)

Финтех и Карты
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Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)
Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)
В 3-м квартале 2026 года через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (на 1% больше, чем в предыдущем квартале).
В среднем — это 360 тыс. идентификаций в сутки.
Об этом пишет НБУ.
За это время добавились новые сервисы, в которых можно авторизоваться через Систему BankID НБУ:
Через Систему BankID НБУ проведено 33,2 млн успешных идентификаций (данные НБУ)
Мобильное приложение «Армия+» — в сентябре приложение подключено к системе напрямую, что упрощает авторизацию для военнослужащих.
Такая интеграция является продолжением сотрудничества НБУ и Министерства обороны Украины, которое началось с «Резерв+»;
  • мобильное приложение «112 Ukraine» (от ГУ «ЦИТ МВД Украины») — для связи со всеми экстренными службами (даже тогда, когда нет интернета);
  • мобильное приложение «Мой Паспортный Сервис» (от ГП «Документ») — для оформления паспортных услуг;
  • КПИ им. Игоря Сикорского — для доступа к внутренним сервисам университета;
  • три микрофинансовых учреждения (ООО «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ООО «КРЕДИТ ТУ Ю», ООО «ФК «МЕГА КРЕДИТ») — для удаленной идентификации при выдаче онлайн-кредитов.
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Ранее НБУ принял третий пакет регуляторных мер по кредитной поддержке экономики в условиях ухудшения ситуации безопасности.
Также НБУ изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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