Що українці отримають від Open Banking — думка фінансистів

Відкритий банкінг дозволить українцям отримати зручніші сервіси для управління рахунками та здійснення платежів.

Про це розповіли учасники круглого столу «Відкритий банкінг — нові можливості для українських клієнтів та бізнесу», проведеного «Фінансовим клубом», відео за посиланням.

Комерційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський пояснив, що завдяки Open Banking фінтехи та інші платформи отримають клієнтські дані про залишки на рахунках, їхні транзакції, зарахування та виплати. Йдеться про трансакції за останні 30 днів.

«Плюс створення платежів через сторонні сервіси, використовуючи API Open Banking, — зазначив він. — Є можливість імплементувати створення платежів з конкретного банку, який буде дозволений користувачем в інтерфейсі».

Умовно, в застосунку Portmone можна буде ініціювати платежі з рахунку в ПриватБанку для оплати послуг в Portmone. «Це дає можливість спростити клієнтський досвід, зменшити вартість операцій, особливо оплати послуг та товарів», — вважає Олексій Миропольський.

«Відкритий банкінг стане новим поштовхом, і наші банки та розробники будуть одними з топових лідерів на цьому ринку, що дозволить покращити якість сервісів для клієнтів», — впевнений начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян.

Керівниця напряму з розвитку цифрових та платіжних сервісів Сенс Банку Олена Насікан зазначила, що банки розвиватимуть дашборди та сервіси для управління рахунками з різних установ. І Сенс Банк буде розвиватися в цьому напрямку.

«Можна буде збудувати дашборди: скільки ви витрачаєте на харчування, скільки на спорт, на щось ще. Це може бути інтегровано з сервісом, який вас може кредитувати. Клієнт хоче зайти в один застосунок, який йому дуже подобається, і з нього зробити будь-яку операцію. Банки і фінтехи будуть дуже сильно сперечатися за клієнтів завдяки таким сервісам», — вважає Олена Насікан.

Довідка Finance.ua:

У червні Верховна Рада схвалила законопроєкт про платіжні послуги, орієнтований на споживачів та підвищення якості платіжних послуг. Законопроєкт передбачає імплементацію в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), що стане стимулом для розвитку фінансових технологій в Україні, оскільки фінтех-компанії зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з банками та отримати більше можливостей для бізнесу.

Нове законодавство розширює коло учасників платіжного ринку та дає змогу розвиватися небанкам та фінтех-компаніям.

Крім банків надавати платіжні послуги зможуть: платіжні установи, поштові оператори, установи електронних грошей та інші. До того ж вони матимуть право працювати без участі у платіжній системі та зможуть самі емітувати платіжні картки.

