Як відбуватиметься перехід до Open Banking в Україні - план НБУ — Finance.ua

Як відбуватиметься перехід до Open Banking в Україні - план НБУ Вчора 15:05 — Фінтех і Картки

Як відбуватиметься перехід до Open Banking в Україні - план НБУ

Національний банк України активно працює над впровадженням в Україні відкритого банкінгу. Йдеться про структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API (application programming interface).

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час Digital Banking Conference, повідомляє пресслужба регулятора.

«Наше бачення: відкритий банкінг — це один із кроків до відкритих фінансів. У Законі України „Про платіжні послуги“ передбачено, що з 1 серпня 2025 року всі банки мають відкрити свої API. Але, як вони мають це зробити — адже фінтехів багато? Щоб у серпні 2025 року вони могли зі своїм рішенням, цікавим для споживача, доєднатися до будь-якого банку, стандарти відкриття API для всіх банків мають бути однаковими. Ми проаналізували досвід різних країн, в тому числі європейських, де відкриття API відбувалося як з подачі регуляторів, так і шляхом самоорганізації ринку. Ми пішли останнім шляхом», — зазначив Олексій Шабан.

Як пояснив заступник Голови НБУ, дорожньою картою передбачено, що Національний банк установлює певні рамки, а далі - банки домовляються про стандарти відкритих API.

Зокрема, йдеться не тільки про технічну специфікацію, а також про мінімальний набір так званих базових API, які мають відкриватися на безоплатній основі.

Тобто буде базовий набір даних, які банки передаватимуть безкоштовно, а також додатковий — на комерційній основі. Всі специфікації будуть стандартизовані та за підсумком домовленостей між банками затверджені НБУ.

«Ми вважаємо, що навесні 2024 року домовленості мають бути узгоджені, щоб у банків був час до визначеного в законі терміну відкрити API. За основу банки вже взяли специфікації Berlin Group і зараз вже оптимізують їх для нашого ринку. Ми впевнені, що в серпні 2025 року банки відкриють доступ до інформації за рахунками та навіть для ініціювання трансакцій», — наголосив Шабан.

Водночас він підкреслив, що, по-перше, отримання такого доступу до рахунку буде можливим лише з дозволу власника цього рахунку, по-друге, отримати доступ зможуть тільки ті учасники платіжного ринку, які отримають необхідну авторизацію Національного банку.

Нагадаємо, у серпні Національний банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу, що визначає напрями розвитку, дорожню карту та ключові вимоги до впровадження в Україні відкритого банкінгу. Її ухвалення ще на один крок наближає український платіжний ринок до європейського.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін раніше зазначав , що переваги для користувача очевидні — за рахунок посилення конкуренції між надавачами платіжних послуг з’являться нові продукти та сервіси, поліпшиться їхня якість, знизиться вартість послуг із одночасним збереженням високого рівня безпеки проведення операцій.

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