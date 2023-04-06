Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка) — Finance.ua

Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка)
Понад 50% українців готові користуватися виключно цифровим банкінгом.
Про це свідчать результати дослідження MasterIndex, проведене на замовлення Mastercard.
Як зазначається, 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам.
Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень.
Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.
Найпопулярніші операції
Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:
- поповнення мобільного рахунку (82%);
- переказ коштів з картки на картку (80%);
- оплата комунальних послуг (72%);
- донати (30%);
- оплата кредиту (24%);
- придбання транспортних квитків (23%);
- відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).
Найбільш очікувані функції
Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають можливість оформити платіжну картку онлайн (61%), управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%), придбання криптовалюти (27%), купівлю квитків на транспорт (27%), отримання фінансових консультацій з управління активами (22%), а також можливість купувати цінні папери та акції (21%).
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