Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка)

Фінтех і Картки
567
Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка)
Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка)
Понад 50% українців готові користуватися виключно цифровим банкінгом.
Про це свідчать результати дослідження MasterIndex, проведене на замовлення Mastercard.
Як зазначається, 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам.
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard
Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень.
Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.

Найпопулярніші операції

Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:
  • поповнення мобільного рахунку (82%);
  • переказ коштів з картки на картку (80%);
  • оплата комунальних послуг (72%);
  • донати (30%);
  • оплата кредиту (24%);
  • придбання транспортних квитків (23%);
  • відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard

Найбільш очікувані функції

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають можливість оформити платіжну картку онлайн (61%), управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%), придбання криптовалюти (27%), купівлю квитків на транспорт (27%), отримання фінансових консультацій з управління активами (22%), а також можливість купувати цінні папери та акції (21%).
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.