Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка) — Finance.ua

Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка) Сьогодні 08:31 — Фінтех і Картки

Українці назвали найбільш очікувані функції, які хотіли б бачити в цифровому банкінгу (інфографіка)

Понад 50% українців готові користуватися виключно цифровим банкінгом.

Про це свідчать результати дослідження MasterIndex, проведене на замовлення Mastercard

Як зазначається, 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам.

Інфографіка: Mastercard

Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень.

Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.

Найпопулярніші операції

Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:

поповнення мобільного рахунку (82%);

переказ коштів з картки на картку (80%);

оплата комунальних послуг (72%);

донати (30%);

оплата кредиту (24%);

придбання транспортних квитків (23%);

відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).

Інфографіка: Mastercard

Найбільш очікувані функції

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають можливість оформити платіжну картку онлайн (61%), управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%), придбання криптовалюти (27%), купівлю квитків на транспорт (27%), отримання фінансових консультацій з управління активами (22%), а також можливість купувати цінні папери та акції (21%).

Інфографіка: Mastercard

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