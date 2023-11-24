Які депозити будуть найпопулярнішими — думки банкірів (інфографіка, опитування) Вчора 12:00 — Кредит&Депозит

Які депозити будуть найпопулярнішими — думки банкірів (інфографіка, опитування)

Більшість з опитаних банкірів вважають, що найпопулярнішими серед їх приватних клієнтів залишаться гривневі депозити на 3 та 6 місяців. Але в Сенс Банку розповідають й про коротші та довші терміни.

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«З минулого року серед вкладників найпопулярнішими є короткострокові депозити на 3 дні - 6 місяців у національній валюті України. Наш фокус незмінний, ми пропонуємо клієнтам досить широкий вибір умов та різні терміни розміщення депозитів (від 3 днів до 60 місяців)».

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За словами Максима Ярославського, найпопулярнішим в Укргабзанку є «Еко-депозит» терміном на 3 місяці у гривні. Пов’язано це з достатньо високою дохідністю за цим вкладом протягом відносно короткого календарного періоду, та бажанням клієнтів розміщувати кошти на короткий термін. «Вважаємо, що, принаймні, до кінця року саме такі депозитні вклади залишатимуться найпопулярнішими», — каже він.

«З початком циклу зниження облікової ставки найпопулярнішими термінами для банків та клієнтів були і залишаться 3 та 6 місяців. Саме на ці терміни більшість банків пропонують найкращі ставки. Ми у своїй роботі також пропонуємо найкращі умови за депозитами в національній валюті на термін від 3 до 6 місяців, і продовжимо фокусуватися у першому півріччі саме на цих термінах», — розповідає Максим Цимбал із банку «Південний».

Керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков також каже, що наразі клієнти банку надають перевагу вкладам терміном на 3 та 6 місяців.

«Ситуація з термінами депозитів до кінця року — початку наступного не зміниться, клієнти продовжуватимуть надавати перевагу депозитам на термін до 6 місяців, на яких банк і фокусується», — вважає Максим Гончарук із ОТП Банку

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«Найпопулярніший термін розміщення для нових гривневих депозитів фізичних осіб у 2023 році - це 3 місяці. На нашу думку, популярними залишаться терміни 3 та 6 місяців», — каже Валерій Водотика з Укрсиббанку

На думку Олександра Супруновича, найпопулярнішими будуть вклади на термін 4 та 6 місяців. «На ці терміни банки пропонуватимуть цікавіші пропозиції, оскільки довші терміни можуть бути ризикованішими для банків, зважаючи на можливі зниження ставок за депозитними сертифікатами та можливі зміни облікової ставки НБУ в грудні», — переконаний він.

Дмитро Коваль розповідає, що в ПУМБ найбільшим попитом користуються строкові депозити з найбільшою ставкою. «Найбільша питома вага — 80% усього депозитного портфелю в гривні та іноземній валюті — у депозитів із терміном розміщення до року: 3, 6 або 12 місяців» — додає банкір. Із огляду на це, банк запустив акційний депозит «Вдячний» під 15% річних та додатковою категорією кешбеку.

«Досвід Ідея Банку у 2023 році показує, що найбільшою популярністю користуються депозити на 6−12 місяців. Частка таких депозитів в структурі портфелю складає до 50%. Тут вже сам банк керує політикою встановлення ставок, пропонуючи цікавіші ставки саме на ці терміни. Загалом же, на ринку користуються популярністю депозити на термін 3−6 місяців. Я вважаю, що наступного року вподобання клієнтів залишаться без змін», — каже Сергій Міщенко.

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