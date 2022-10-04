Відкритий банкінг: в НБУ розповіли, що зміниться для українців після запуску — Finance.ua

Відкритий банкінг: в НБУ розповіли, що зміниться для українців після запуску Вчора 17:02 — Фінтех і Картки

Відкритий банкінг: в НБУ розповіли, що зміниться для українців після запуску

В Україні до 1 серпня 2025 року має запрацювати відкритий банкінг, що передбачається законом «Про платіжні послуги», введений у дію 1 серпня цього року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Як заявив заступник Голови НБУ Олексій Шабан, цей закон зробив можливою імплементацію в Україні концепції відкритого банкінгу, що дасть змогу фінустановам запропонувати користувачам фінансових послуг безліч нових можливостей.

Робота з пошуку оптимальної моделі впровадження відкритого банкінгу в Україні розпочалася ще до війни. Зараз спільно з учасниками українського платіжного ринку НБУ продовжує працювати над розробленням єдиних підходів для відкритих API та дорожньої карти впровадження відкритого банкінгу.

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Крім того, для НБУ є важливим рух у напрямі імплементації в Україні європейських стандартів та директив.

«Надалі відкритий банкінг відкриває шлях до переходу відкритих фінансів. Це ще ширша інтеграція фінансових даних із нефінансовими галузями, такими як охорона здоров’я та державна сфера, з організаціями, що надають інвестиційні послуги, послуги зі страхування, пенсійного забезпечення, іпотеки і управління капіталом та іншими», — додав Шабан.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін розповів, що останніми роками стрімко розвивається дистанційне обслуговування клієнтів та мобільний банкінг. Тож абсолютно логічною є імплементація закону про платіжні послуги в частині відкритого банкінгу, який буде сприяти подальшому збільшенню способів взаємодії клієнтів із надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

«Переваги для користувача очевидні — за рахунок посилення конкуренції між надавачами платіжних послуг з’являться нові продукти та сервіси, поліпшиться їхня якість, знизиться вартість послуг із одночасним збереженням високого рівня безпеки проведення операцій. Щодо банків, то з часу ухвалення другої платіжної директиви їх ставлення до відкритого банкінгу змінилося: на зміну побоюванню, що це кінець банківського бізнесу та втрата зв’язку зі своїм клієнтом прийшло розуміння, що це змога для них використати свою експертизу в обслуговуванні клієнтів, надання мобільного застосунку для управління клієнтом своїми рахунками, відкритими в інших банках», — пояснив Поддєрьогін. Зокрема, з’являються нові можливості і для компаній фінтеху зі створення нових послуг, сервісів, бізнес-моделей та виходу з ними на ринок.

Нині три робочі групи спільно з Національним банком напрацьовують концепцію роботи відкритого банкінгу, яка буде затверджена вже до кінця цього року. Відкритий банкінг має запрацювати за три роки, проте за умови готовності учасників ринку терміни впровадження можуть бути переглянуті.

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