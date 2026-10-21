Партнерский кешбэк — это вознаграждение, которое банк или специальный кешбэк-сервис начисляет клиенту за покупки в определенных магазинах, сервисах или других компаниях-партнерах.

Деньги возвращаются не просто за оплату картой, а за покупку у конкретного партнера и при соблюдении правил соответствующего предложения.

Почему кешбэк можно не получить

Самая распространенная причина — покупка не отвечает условиям конкретного предложения. Например, акция может действовать только на определенные товары, в определенный период или при условии оплаты конкретным способом. Еще одна причина — возврат товара.

Если покупка отменена или возвращен товар, банк может аннулировать начисленный кешбэк. Такое правило, в частности, предусматривают условия партнерского кешбэка àбанк. Кешбэк также может не начисляться из-за достижения месячного или акционного лимита. Причем лимит банка и лимит конкретного партнера могут быть разными. К примеру, ПУМБ отмечает, что максимальная сумма партнерского кешбэка зависит от условий конкретного предложения.

Отдельно следует обращать внимание на способ совершения покупки. В некоторых программах кешбэк может не начисляться за отдельные типы операций, наложенный платеж, возврат средств или использование определенных промо-кодов.

Недавно на форуме Finance.ua была описана довольно интересная ситуация: клиент Банк Кредит Днепр оформил полис страхования собственного автомобиля («автогражданку». — Ред.) на сайте Polis.ua, который является партнером банка и обещал 10% кешбэка за оплату на сайте картами банка Кредит Днепр. Однако обещанного кешбэка так и не получил.

Редакция Finance.ua обратилась за объяснением в банк и узнала, что кешбэк не был начислен потому, что «договор страхования был оформлен не на указанном сайте, а через отдельный специальный канал ООО „ПОЛИС.ЮА“, доступ к которому осуществляется через приложение Uklon. Этот канал предусматривает специальное предложение Polis.ua для пользователей Uklon и не относится к партнерской кешбэк-программе Банка Кредит Днепр».

Сам клиент аргументировал, что в условиях, приведенных в мобильном приложении банка, никаких подобных ограничений указано не было. Только то, что нужно произвести оплату на сайте Polis.ua.

Следовательно, следует понимать, что банк может по своему усмотрению трактовать точность выполнения клиентом условий акции. Поэтому перед тем, как совершить ту или иную покупку в сети магазинов или на сайте партнера, следует подробно уточнить в банке, как именно должны быть выполнены условия акции, чтобы кешбэк начислили.

Когда уже начисленный кешбэк могут забрать

Кешбэк, отображаемый в приложении, не всегда означает, что он уже окончательно выплачен. До завершения проверки операции он может оставаться «ожидаемым».