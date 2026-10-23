SIM-карта, которой вы не пользуетесь, может стать риском — как себя защитить
Почему нельзя терять старый номер
- Поддерживайте номер активным. Уточните у мобильного оператора, как часто нужно пополнять счет или выполнять другие действия, чтобы номер не был деактивирован.
- Защитите SIM-карту от перевыпуска. Узнайте, можно ли зарегистрировать ее на свои документы, ограничить дистанционную замену или добавить проверку личности. Доступные методы зависят от оператора.
- Усилите защиту кабинета оператора. Используйте надежный уникальный пароль и двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Не передавайте никому коды SMS, даже если человек представляется работником банка или службы поддержки.
- Проверьте, где используют ваш номер. Обратите внимание на банковские счета, электронную почту, социальные сети и государственные сервисы. Для важных аккаунтов настройте дополнительные способы защиты, которые не зависят только от SMS.
- По возможности используйте отдельный финансовый номер. Не публикуйте его в открытых профилях, объявлениях и сторонних ресурсах без необходимости.
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