SIM-карта, которой вы давно не пользуетесь, может стать уязвимым местом для защиты ваших денег и персональных данных. Если номер привязан к банковским счетам, электронной почте или государственным сервисам, его потеря может создать проблемы с доступом к важным аккаунтам.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, в 2026 году за границей находились более 5,7 млн. украинских беженцев. Часть из них может долго не пользоваться украинскими номерами, однако это не означает, что они перестают быть важными для безопасности личных данных.

Почему нельзя терять старый номер

Если долго не пополнять счет и не выполнять другие условия оператора, номер могут деактивировать, а затем повторно продать другому абоненту.

В этом случае новый владелец номера может получать коды подтверждения и пытаться восстановить доступ к учетным записям предыдущего пользователя. Особый риск возникает, если номер до сих пор привязан к онлайн-банкингу, электронной почте, социальным сетям или государственным сервисам.

Ваш запасной план на любой неприятный случай — кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua. 💳

Чтобы снизить риски, украинцам за границей следует позаботиться о защите номера заблаговременно:

Поддерживайте номер активным. Уточните у мобильного оператора, как часто нужно пополнять счет или выполнять другие действия, чтобы номер не был деактивирован.

Уточните у мобильного оператора, как часто нужно пополнять счет или выполнять другие действия, чтобы номер не был деактивирован. Защитите SIM-карту от перевыпуска. Узнайте, можно ли зарегистрировать ее на свои документы, ограничить дистанционную замену или добавить проверку личности. Доступные методы зависят от оператора.

Узнайте, можно ли зарегистрировать ее на свои документы, ограничить дистанционную замену или добавить проверку личности. Доступные методы зависят от оператора. Усилите защиту кабинета оператора. Используйте надежный уникальный пароль и двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Не передавайте никому коды SMS, даже если человек представляется работником банка или службы поддержки.

Используйте надежный уникальный пароль и двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Не передавайте никому коды SMS, даже если человек представляется работником банка или службы поддержки. Проверьте, где используют ваш номер. Обратите внимание на банковские счета, электронную почту, социальные сети и государственные сервисы. Для важных аккаунтов настройте дополнительные способы защиты, которые не зависят только от SMS.

Обратите внимание на банковские счета, электронную почту, социальные сети и государственные сервисы. Для важных аккаунтов настройте дополнительные способы защиты, которые не зависят только от SMS. По возможности используйте отдельный финансовый номер. Не публикуйте его в открытых профилях, объявлениях и сторонних ресурсах без необходимости.

Создано с помощью ИИ

Что делать, если SIM-карта внезапно перестала работать

Если украинский номер неожиданно потерял связь без очевидной причины, обратитесь к оператору через официальный канал и выясните, не проводились ли операции с номером.

Если подозреваете, что номером завладел посторонний человек, поскорее сообщите банк и проверьте безопасность связанных аккаунтов. Не сообщайте сторонним паролям, коды подтверждения и данные для входа в личные кабинеты.