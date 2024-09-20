В США представили искусственный интеллект, позволяющий дронам и истребителям самостоятельно принимать решения — Finance.ua

В США представили искусственный интеллект, позволяющий дронам и истребителям самостоятельно принимать решения 20.09.2024, 00:23 — Технологии&Авто

ВВС США исследуют новый инструмент искусственного интеллекта для усовершенствования автономных систем, таких как дроны и беспилотники. Эта информация происходит из внутренних документов ВВС, полученных 404 Media.

Проект называется MAD. AI и разрабатывается для работы с сетями автономных систем в сложных и изменяющихся средах. Контракт на разработку стоимостью более 1,2 миллиона долларов подписан с компанией Qylur Intelligent Systems.

В основе проекта лежит модифицированная версия системы Qylur под названием SNIM AI. Платформа поддерживает точность автономных систем, позволяя устройствам эволюционировать и адаптироваться посредством постоянного машинного обучения.

Цель платформы — ускорить процесс адаптивного обучения и повысить точность принимаемых ИИ решений. Это особенно важно в ситуациях, когда дроны и беспилотники сталкиваются с новыми и непредсказуемыми условиями.

SNIM AI способна собирать данные из всех подключенных устройств и использовать их для обучения ИИ в новых условиях. ВВС также планируют расширить функциональность SNIM AI, в частности, увеличить хранилище данных для обработки большого объема коммуникационной информации.

ВВС США отмечают, что исследование направлено на усовершенствование систем ИИ для автономных аппаратов, а не на создание возможностей для противодействия противнику. Решения о возможном применении системы в боевых условиях пока не приняты.

noworries По материалам:

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