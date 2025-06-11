В Польше снижаются цены на квартиры на вторичке — аналитики
В большинстве крупных польских городов зафиксировано снижение цен на квартиры на вторичном рынке. Наиболее заметное падение произошло в Кракове, где стоимость жилья снизилась более чем на 5% за год.
Об этом пишет inPoland.net.
Общая тенденция: почти все города в минусе
По данным анализа Группы Morizon-Gratka, исследовавшей ситуацию на вторичке недвижимости в крупнейших городах Польши, средняя стоимость жилья снизилась на 2,4% в 11 из 12 рассматриваемых населенных пунктов. Сравнение проводилось с маем прошлого года.
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Единственным городом, выбивающимся из общей тенденции, стал Лодзь. Здесь цены, напротив, незначительно выросли — примерно на 0,4% по сравнению с маем 2024 года.
Краков — лидер падения цен
Особенно выделяется ситуация в Кракове, где цены снизились на 5,1%. Аналитики говорят, что сейчас квартира площадью около 50 квадратных метров в Кракове может стоить в среднем на 40 тыс. злотых дешевле, чем год назад.
Значительное снижение цен также наблюдается в Люблине и Ольштыне, где стоимость квартир снизилась на 4,1% и 3,6% соответственно.
Реакция рынка: рост активности покупателей
Эксперты по недвижимости объясняют, что даже незначительное номинальное снижение цен в сочетании с инфляцией (удешевляющей деньги) возможностью договориться о дополнительных скидках во время переговоров, а также хоть и скромной, но повышенной доступностью ипотечных кредитов, привело к росту покупательской активности. Это свидетельствует об оживлении спроса на рынке недвижимости.
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