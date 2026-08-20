Сколько можно заработать на аренде квартиры (инфографика) Сегодня 17:04 — Недвижимость

Квартира под аренду

Продажа квартиры дает владельцу крупную сумму сразу. Аренда работает иначе: она не приносит весь доход одномоментно, зато может обеспечивать регулярные поступления в течение многих лет. Но сумма, которую платит арендатор — это еще не чистый заработок владельца.

По данным ЛУН, средняя однокомнатная квартира в Киеве сдается за 18 тыс. грн. в месяц. В год это составляет 216 тыс. грн валового дохода. Двухкомнатная квартира со средней ставкой 28 тыс. грн. может принести 336 тыс. грн. в год, а трехкомнатная за 45 тыс. грн. в месяц — 540 тыс. грн.

Впрочем, из этих сумм нужно вычесть расходы. Квартира может определенное время простаивать между арендаторами, требовать ремонта или замены техники. Кроме того, владелец должен учитывать налоги и другие сопутствующие расходы.

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Когда аренда может быть выгоднее продажи квартиры

Эксперт по недвижимости Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии Finance.ua отмечает, что владельцы нередко недооценивают потенциальный доход от аренды.

«За годы работы на рынке я не раз видела, как владельцы принимают решение о продаже только потому, что были уверены: аренда приносит слишком мало. Но когда мы вместе начинали считать цифры, результат часто оказывался совсем другим», — говорит эксперт.

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В качестве примера она приводит квартиру в историческом центре Киева стоимостью около 128 тыс. долларов. Без дополнительных вложений такое жилье можно сдавать под офис примерно за 1 тыс. долларов в месяц. В год это дает около 12 тыс. долларов валового дохода.

Это соответствует доходности на уровне около 9,4% годовых. Если учесть возможные простои между арендаторами, мелкие ремонты, обслуживание и другие сопутствующие расходы, реальная доходность может находиться в пределах 7,5−8,5% годовых. Для качественного объекта в центральной части города это хороший показатель", — объясняет Луханина.

Стоит ли делать ремонт ради более высокой арендной платы

Еще один вариант для владельца — вложиться в обновление квартиры, чтобы впоследствии получать больше от аренды.

Для той же квартиры в историческом центре Киева, которая сейчас стоит около 128 тыс. долларов и может сдаваться за 1 тыс. долларов в месяц, ремонт может потребовать от 25 до 35 тыс. долларов. Для расчета эксперт предлагает взять среднюю сумму — 30 тыс. долларов.

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После обновления квартиры ее можно перевести в более высокий сегмент рынка. В этом случае арендная ставка может вырасти до 1300−1500 долларов в месяц. Если получать 1400 долларов в месяц, годовой доход будет составлять 16,8 тыс. долларов.

Общая сумма вложений в таком случае составит примерно 158 тыс. долларов. По расчетам Луханиной, доходность может возрасти до 10−11% годовых, а дополнительные вложения в ремонт окупятся менее чем за полтора года.

Фактически 30 тыс. долларов, вложенных в обновление жилья, могут увеличить ежегодный доход примерно на 4,8 тыс. долларов. В некоторых случаях ремонт позволяет не только поднять арендную ставку, но и повысить общую доходность квартиры.

А что выгоднее в перспективе 5−10 лет — продажа или аренда жилья? Об этом читайте в статье по ссылке.

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