Аренда или єОселя: в каких городах как выгоднее платить за жилье Сегодня 16:02 — Недвижимость

В 15 городах аренда однокомнатной квартиры дороже среднего ежемесячного платежа за єОселю

В большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе єОселя. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле платежа по программе.

Такие данные приводит ЛУН, который сравнил среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры и средний ежемесячный платеж по селению в 21 городе Украины.

Где аренда стоит дороже єОсели

Наибольшая разница между арендной платой и платежом по єОселя в Киеве. Средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 19 000 грн. в месяц, тогда как средний платеж по программе 12 000 грн. Разница составляет 7000 грн в месяц.

В Ивано-Франковске аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 18 000 грн против 11 900 грн платежа по селению. В Одессе эти показатели составляют 14 000 и 11 900 грн соответственно.

В Луцке средняя арендная плата за однокомнатную квартиру 16 000 грн, тогда как средний платеж по селу составляет 11 700 грн.

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В Тернополе аренда стоит 15 800 грн против 14 600 грн платежа за селением, в Черновцах 15 400 грн против 10 800 грн, в Хмельницком 12 500 грн против 12 200 грн.

В Черкассах средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 15 000 грн, а средний платеж по селению 10 200 грн.

В Полтаве эти показатели составляют 11 700 грн и 10 900 грн соответственно. В Чернигове 9 000 грн. против 8 580 грн., в Запорожье 8 000 грн. против 5 400 грн.

В Харькове аренда стоит в среднем 7 500 грн в месяц, а платеж по селению 7 140 грн. В Николаеве 7 000 грн. против 5 670 грн., в Сумах 7 000 грн. против 6 690 грн.

Где аренда дешевле платежа по єОселя

В Ужгороде стоимость аренды и платеж по селу почти одинаковы. Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 22 500 грн в месяц, а платеж по программе 22 100 грн.

Во Львове ситуация обратная. Средняя аренда составляет 22 500 грн, в то время как ежемесячный платеж по селению 24 000 грн. То есть арендовать квартиру в среднем на 1500 грн дешевле.

По данным ЛУН, аренда также дешевле среднего платежа по селению в Виннице, Житомире, Ровно и Кропивницком.

В Виннице аренда стоит 15 000 грн, а платеж по селению 18 200 грн. В Житомире 12 000 грн. против 13 400 грн., в Ровно 12 000 грн. против 15 400 грн., в Кропивницком 9 000 грн. против 12 400 грн.

В Днепре оба показателя одинаковы — по 12 000 грн. в месяц.

В большинстве городов аренда дороже

Таким образом, из 21 города, представленного в исследовании, в 15 городах аренда однокомнатной квартиры дороже среднего ежемесячного платежа по селению. В пяти городах аренда дешевле, а в Днепре оба показателя одинаковы.

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