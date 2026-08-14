Аренда жилья в Европе на отдыхе: сколько это стоит Сегодня 09:50 — Недвижимость

Аренда жилья в Европе на отдыхе

Планирование отдыха в Европе традиционно начинается с выбора и бронирования жилья — это самая весомая статья расходов в туристическом бюджете. Стоимость зависит как от выбранного региона, так и от формата размещения.

В этом материале Finance.ua рассказывает, сколько стоит краткосрочная аренда в популярных странах Европы в 2026 году, какие могут быть скрытые и дополнительные расходы и как сэкономить на аренде жилья во время отдыха.

Сколько стоит аренда в странах Европы в 2026 году

В 2026 году Евростат отмечает умеренный рост цен на краткосрочную аренду и гостиничные номера на 3−5% по сравнению с прошлым годом, однако диапазон цен остается очень широким.

Ценовая география Европы четко делится на несколько частей. Наиболее доступными направлениями для украинских путешественников остаются страны Балканского полуострова и Восточной Европы, в то время как на курортах Западной и Южной Европы бюджет нужен существенно больше.

Примерная стоимость жилья за сутки в 2026 году

Страна Апартаменты / Студия (евро) Отель 3–4* (номер на двоих, евро) Отдельный дом / Вилла (евро) Болгария (Солнечный берег, Бургас) 35 – 65 50 – 90 110 – 220 Черногория (Будва, Котор) 45 – 85 65 – 120 140 – 280 Польша (Балтийское побережье, Татры) 50 – 90 70 – 130 130 – 250 Хорватия (Макарска, Малинска) 70 – 130 100 – 190 200 – 450 Испания (Коста-Брава, Аликанте) 80 – 150 110 – 210 220 – 500 Италия (Тоскана, Лигурия, Сицилия) 85 – 160 120 – 230 250 – 600 Франция / Швейцария (Лазурный берег, Альпы) 130 – 260 180 – 380 400 – 1 тис.+

От чего зависит цена аренды

Стоимость одного и того же жилья может отличаться в 2−3 раза в зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов.

Аренда жилья в Европе зависит от нескольких факторов, источник фото: pexels

Сезонность. Пик цен приходится на июль и август. В мае-июне и сентябре-октябре (бархатный сезон) стоимость жилья снижается на 25−40%.

Пик цен приходится на июль и август. В мае-июне и сентябре-октябре (бархатный сезон) стоимость жилья снижается на 25−40%. Локация и первая линия. Апартаменты в 300 метрах от моря или возле главных достопримечательностей стоят на 30−50 % дороже аналогичных вариантов на расстоянии 15−20 минут пешего хода или езды на транспорте.

Апартаменты в 300 метрах от моря или возле главных достопримечательностей стоят на 30−50 % дороже аналогичных вариантов на расстоянии 15−20 минут пешего хода или езды на транспорте. Продолжительность проживания. Среднесуточная ставка аренды на 1−2 ночи обычно выше. При бронировании от 7 до 14 дней сервисы и владельцы часто предоставляют автоматическую скидку в размере 10−20%.

Среднесуточная ставка аренды на 1−2 ночи обычно выше. При бронировании от 7 до 14 дней сервисы и владельцы часто предоставляют автоматическую скидку в размере 10−20%. Уровень комфорта и инфраструктура. Наличие кондиционера, частного бассейна, собственного паркоместа, балкона с видом на море и современной бытовой техники добавляет к итоговому чеку от 15% до 50%.

Ориентировочный бюджет проживания на 7 дней

Ниже приведем средние расчеты расходов исключительно на жилье во время недельного отпуска в европейской стране, где можно отдохнуть со средним бюджетом (например, в Хорватии или Испании) в летний период:

Путешествие наедине

Студия или отдельная комната в апартаментах ориентировочно обойдется в 420 — 700 евро за 7 ночей.

Пара из двух взрослых

Стандартные 1-комнатные апартаменты или номер в отеле 3−4 звезды ориентировочно обойдется в 600 — 1 100 евро за 7 ночей.

Семья с детьми: двое взрослых и 1−2 ребенка

2-комнатные апартаменты с кухней или семейный бунгало/дом обойдется примерно в 850 — 1 600 евро за 7 ночей.

Стоимость недельного отпуска может серйозно отличаться, источник фото: pexels

Скрытые и дополнительные расходы при аренде

Забронировать апартаменты по указанной на сайте цене не всегда означает оплатить эту сумму. Необходимо заложить в бюджет дополнительные обязательные платежи, которых может быть много.

Перед подтверждением бронирования всегда подробно изучайте раздел «Дополнительные сборы».

Помните о туристическом сборе. Он оплачивается наличными или картой во время заезда. В большинстве стран ЕС составляет от 1 до 5 евро с человека в сутки в зависимости от категории жилья и города.

Также может взиматься плата за уборку. Это фиксированный сбор, который добавляется в общую сумму бронирования в апартаментах — от 30 до 120 евро за весь период пребывания.

Еще один дополнительный платеж — это гарантийный депозит. Сумма, которая блокируется на карте или берется наличными при заезде (100 — 500 евро). Она возвращается после выезда, если имуществу не причинен вред.

В некоторых заведениях за частную парковку рассчитываются отдельно (10 — 25 евро в сутки), а в отдельных частных домах за кондиционер или отопление, то есть коммунальные услуги, могут начислять плату по счетчику.

Как сэкономить на аренде жилья во время отдыха

Чтобы минимизировать расходы без потери качества и комфорта, следует соблюдать несколько проверенных финансовых правил:

Раннее бронирование. Бронирование за 3−6 месяцев до поездки позволяет выбирать из лучших предложений по соотношению цена/качество. Глубина бронирования в Европе остается высокой, поэтому надежные бюджетные варианты раскупаются первыми.

Бронирование за 3−6 месяцев до поездки позволяет выбирать из лучших предложений по соотношению цена/качество. Глубина бронирования в Европе остается высокой, поэтому надежные бюджетные варианты раскупаются первыми. Альтернативные курорты. Вместо «раскрученных» мест (например, Ницца, Дубровник или Марбелья) выбирайте соседние городки или поселки в 10−15 км. Цена на жилье там может быть ниже на 30−40%, а пляжи — менее загруженными.

Вместо «раскрученных» мест (например, Ницца, Дубровник или Марбелья) выбирайте соседние городки или поселки в 10−15 км. Цена на жилье там может быть ниже на 30−40%, а пляжи — менее загруженными. Автономное питание. Наличие собственной кухни в апартаментах позволяет сэкономить на завтраках и обедах, готовя продукты из местных супермаркетов и рынков.

Наличие собственной кухни в апартаментах позволяет сэкономить на завтраках и обедах, готовя продукты из местных супермаркетов и рынков. Использование проверенных сервисов и программ лояльности. Работайте с надежными площадками, чтобы не попасть на мошенников (Booking.com, Airbnb, VRBO и т. д. ). Используйте персональные статусы лояльности (например, Genius в Booking), предоставляющие 10−20% скидки, бесплатные завтраки или повышение категории номера.

Работайте с надежными площадками, чтобы не попасть на мошенников (Booking.com, Airbnb, VRBO ). Используйте персональные статусы лояльности (например, Genius в Booking), предоставляющие 10−20% скидки, бесплатные завтраки или повышение категории номера. Гибкость в датах. Начало аренды среди недели (вторник-четверг) часто стоит дешевле, чем заезд в выходные дни (пятница-суббота), когда цены растут из-за внутреннего туризма.

Как видим, отдых в Европе в 2026 году действительно стал немного дороже, но это не значит, что отпуск должен съедать весь бюджет. Главное — подходить к выбору жилья с умом.

Если коротко, вот четыре главных правила для удачной поездки: смотрите на полную цену, ищите подешевле, бронируйте заранее и сдвигайте даты, если цены «кусаются».

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