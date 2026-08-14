Аренда жилья в Европе на отдыхе: сколько это стоит
Сколько стоит аренда в странах Европы в 2026 году
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Примерная стоимость жилья за сутки в 2026 году
|Страна
|Апартаменты / Студия (евро)
|Отель 3–4* (номер на двоих, евро)
|Отдельный дом / Вилла (евро)
|Болгария (Солнечный берег, Бургас)
|35 – 65
|50 – 90
|110 – 220
|Черногория (Будва, Котор)
|45 – 85
|65 – 120
|140 – 280
|Польша (Балтийское побережье, Татры)
|50 – 90
|70 – 130
|130 – 250
|Хорватия (Макарска, Малинска)
|70 – 130
|100 – 190
|200 – 450
|Испания (Коста-Брава, Аликанте)
|80 – 150
|110 – 210
|220 – 500
|Италия (Тоскана, Лигурия, Сицилия)
|85 – 160
|120 – 230
|250 – 600
|Франция / Швейцария (Лазурный берег, Альпы)
|130 – 260
|180 – 380
|400 – 1 тис.+
От чего зависит цена аренды
- Сезонность. Пик цен приходится на июль и август. В мае-июне и сентябре-октябре (бархатный сезон) стоимость жилья снижается на 25−40%.
- Локация и первая линия. Апартаменты в 300 метрах от моря или возле главных достопримечательностей стоят на 30−50 % дороже аналогичных вариантов на расстоянии 15−20 минут пешего хода или езды на транспорте.
- Продолжительность проживания. Среднесуточная ставка аренды на 1−2 ночи обычно выше. При бронировании от 7 до 14 дней сервисы и владельцы часто предоставляют автоматическую скидку в размере 10−20%.
- Уровень комфорта и инфраструктура. Наличие кондиционера, частного бассейна, собственного паркоместа, балкона с видом на море и современной бытовой техники добавляет к итоговому чеку от 15% до 50%.
Ориентировочный бюджет проживания на 7 дней
- Путешествие наедине
- Пара из двух взрослых
- Семья с детьми: двое взрослых и 1−2 ребенка
Скрытые и дополнительные расходы при аренде
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Как сэкономить на аренде жилья во время отдыха
- Раннее бронирование. Бронирование за 3−6 месяцев до поездки позволяет выбирать из лучших предложений по соотношению цена/качество. Глубина бронирования в Европе остается высокой, поэтому надежные бюджетные варианты раскупаются первыми.
- Альтернативные курорты. Вместо «раскрученных» мест (например, Ницца, Дубровник или Марбелья) выбирайте соседние городки или поселки в 10−15 км. Цена на жилье там может быть ниже на 30−40%, а пляжи — менее загруженными.
- Автономное питание. Наличие собственной кухни в апартаментах позволяет сэкономить на завтраках и обедах, готовя продукты из местных супермаркетов и рынков.
- Использование
проверенных сервисов и программ
лояльности.
Работайте с надежными площадками, чтобы
не попасть на мошенников (Booking.com, Airbnb,
VRBO
и т. д.). Используйте персональные статусы лояльности (например, Genius в Booking), предоставляющие 10−20% скидки, бесплатные завтраки или повышение категории номера.
- Гибкость в датах. Начало аренды среди недели (вторник-четверг) часто стоит дешевле, чем заезд в выходные дни (пятница-суббота), когда цены растут из-за внутреннего туризма.
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