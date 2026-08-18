Рост в Ивано-Франковске. Почему здесь цены на жилье почти догнали Львов Сегодня 13:44 — Недвижимость

Рост в Ивано-Франковске. Почему здесь цены на жилье почти догнали Львов

Украинский рынок недвижимости продолжает удивлять: Львов уже обошел Киев по средней цене квадратного метра в новостройках, а в Ивано-Франковской области за год зафиксировали рекордный рост стоимости жилья. В то же время аренда в прифронтовых Харькове и Запорожье дорожает темпами, которые сложно не заметить.

О том, что происходит с ценами на жилье в разных регионах Украины и почему показатели отдельных городов так сильно разнятся, рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина в новом видео для Finance.ua.

Львов опередил Киев по цене «квадратов»

Львов традиционно считался одним из самых дорогих городов Украины, но теперь опережает по стоимости новостроек даже столицу. По словам Кирюхиной, средняя цена квадратного метра во Львове сейчас составляет 67 500 грн, тогда как в Киеве — около 63 400 грн.

При этом оба рынка за год выросли примерно одинаково: во Львове цены прибавили 14%, а в Киеве — 15%. Однако в течение последнего года именно Львов демонстрировал рост несколько быстрее, что позволило ему выйти вперед.

«Львов немного обошел Киев за счет того, что во Львове мы видим немного быстрее рост в течение прошлого года», — объяснила эксперт.

На вторичном рынке ситуация несколько иная. На темпы роста цен в столице повлиял сложный период после блэкаутов.

Рекордные +50% за год

Еще более впечатляющая динамика на Ивано-Франковщине. За год средняя цена квадратного метра первичного жилья в области выросла примерно на 50% и достигла 66 400 грн. Таким образом область почти сравнялась по цене со Львовом, где квадратный метр стоит 67 500 грн.

Кирюхина объясняет такой скачок спецификой местного рынка. Именно в Ивано-Франковской области расположены Буковель и другие популярные курортные локации, где активно развивается доходная недвижимость.

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За последний год в области стартовали шесть новых жилых комплексов и семь новых очередей. И эти новые проекты имеют значительно более высокую стартовую цену, чем жилье в других комплексах области или пригороде Ивано-Франковска.

«Именно за счет того, что открылись новые продажи, так сильно выросла цена Ивано-Франковской области», — отметила эксперт.

То есть, рекордные 50% не означают, что абсолютно все жилье в области за год подорожало наполовину. В значительной степени на среднюю цену повлиял выход на рынок дорогостоящих новых проектов.

Не менее интересная ситуация сложилась на рынке аренды в Харькове. За год аренда однокомнатных квартир подорожала на 88%, двухкомнатных — примерно на 100%, а трехкомнатных — на 90%. Несмотря на такие темпы, Харьков остается одним из самых дешевых крупных городов Украины по аренде. Средняя цена однокомнатной квартиры сейчас составляет около 7500 грн в месяц, тогда как во Львове — 22 600 грн.

Детальнее о том, почему украинские города демонстрируют столь разную динамику цен на жилье, как выбрать себе жилье и на что обращать внимание инвестору, — смотрите в видео по ссылке:

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