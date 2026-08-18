Сколько стоит снять жилье в Карпатах в последние дни лета (инфографика)
В большинстве туристических локаций Карпат аренда домов за последний год подорожала.
Цена зависит не только от популярности курорта, но от количества и типа доступных предложений, поэтому даже в соседних населенных пунктах динамика может существенно отличаться, пишет OLX.
Если сравнить нынешние цены с показателями 2022 года, в некоторых популярных карпатских локациях аренда домов заметно подорожала.
В Яремче медианная стоимость выросла с 1 500 до 2 500 гривен в сутки.
В Ворохте — с 1 200 до 2 000 гривен, а в Микуличине — с 1 800 до 3 000 гривен. В каждой из этих трех локаций за период с 2022 года медиа стоимость аренды выросла примерно на 67%.
Где дороже всего
Самым дорогим из проанализированных направлений остается Буковель (Поляница). Медианная стоимость посуточной аренды дома составляет 4 000 гривен — столько же, как и год назад.
Столько же стоит жилье в Татарове — 3 925 гривен в сутки. За год цена выросла примерно на 5%.
По 3 000 гривен в сутки в среднем стоит аренда дома в Славском, Микуличине, Косово и Пилипце.
Как выросли цены
- в Славском цена за год выросла на 20%;
- в Микуличине — на 20%;
- в Косово — на 50%;
- в Пилипце — снизилась на 14%.
Где дешевле
На Драгобрате медианная цена аренды дома составляет 2800 гривен в сутки. Год назад она была всего 900 гривен.
Столько же стоит аренда в Сколе — около 2 800 гривен, что на 22% больше, чем в прошлом.
У Яремче дом можно арендовать в среднем за 2 500 гривен в сутки — на 25% дороже, чем год назад.
Еще доступнее Ворохта и Воловец, где медианная стоимость составляет около 2 000 гривен в сутки. В Ворохте цена за год выросла на 10%, а в Воловце — более чем вдвое: в прошлом году медиа стоимость составила 900 гривен.
Самым дешевым среди проанализированных направлений оказалась Верховина — медианная цена составляет 750 гривен в сутки. Год назад она была значительно выше — 2 500 гривен.
В OLX отмечают, что столь существенная разница может быть связана с изменением количества и структуры предложений. В частности, появление на платформе большего количества бюджетных вариантов может отразиться на медианной стоимости.
В большинстве туристических локаций Карпат аренда домов за последний год подорожала. В то же время, цены зависят не только от популярности курорта, но и от количества и типа доступных предложений, поэтому даже в соседних населенных пунктах динамика может существенно отличаться.
Ранее мы писали, что за последние четыре года наибольшее удорожание стоимости аренды частных домов зафиксировали в Киевской области, где медианная цена выросла почти в 3,7 раза.
В части областей подорожание было значительно более сдержанным. В частности, в Одесской области медиа стоимость аренды домов увеличилась на 89% - с 23,4 тыс. грн до 44,2 тыс. грн.
В Херсонской области рост составил 83%, Закарпатье — 78%, Тернопольской области — 74%, Волыни — 63%, Львовской области — 53%, Черкасской области — 43%.
Наименьшие изменения зафиксировали в Черновицкой и Ровенской областях — в обоих случаях рост составил около 8%.
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