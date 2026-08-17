Какие штрафы за неуплату налога за недвижимость Сегодня 09:03 — Недвижимость

Какие штрафы за неуплату налога за недвижимость

Случайная задержка платежа налога на недвижимость или заведомое уклонение от выполнения финансового обязательства предусматривает штрафные санкции.

В некоторых случаях размер взыскания может достигнуть 50%.

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Сумма штрафа

В большинстве случаев взыскание за просрочку колеблется в пределах 5−10% от суммы задолженности.

Конкретная ставка зависит от продолжительности задержки:

до 30 календарных дней — 5%,

более одного месяца — 10%.

«Если зачисление средств с электронного счета в оплату согласованной суммы денежного обязательства, определенного в уточняющем расчете в налоговую декларацию, производится на следующий операционный день, штрафы не применяются», — говорится в НКУ.

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Однако умышленное уклонение от уплаты налога на недвижимость предусматривает более суровое наказание — штраф повышается до 25%. А повторное аналогичное действие в течение 1095 календарных дней или в случае просрочки более чем на 90 дней влечет взыскание в размере 50%.

Когда начисляется пеня

К штрафу прилагается пеня, если срок задержки превышает 90 календарных дней. Ее начисляют за каждый день отсрочки, поэтому чем дольше не происходит уплата налога на недвижимость, тем больше придется потратить на покрытие долга.

В некоторых случаях физические лица освобождаются от ответственности. Контролирующий орган должен ежегодно до 1 июля направлять плательщикам уведомления-решения с информацией о неуплаченной сумме.

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Если это не произошло в установленные сроки или документ не содержал необходимых данных (об объекте недвижимости, его площади, ставке налога или доступных льготах), наказание за просрочку не применяется.

Ранее мы писали, что украинцам нужно уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), которые направляют налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.

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