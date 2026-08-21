Не получили платежку за налог на недвижимость — будет ли штраф Сегодня 14:00 — Недвижимость

Налог на недвижимость

Август уже подходит к концу, а сообщение об уплате налога на недвижимость так и не пришло. Нужно ли самостоятельно искать сумму к оплате и могут ли оштрафовать за просрочку? Рассказываем со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.

Если налоговое уведомление не пришло — будет ли штраф

По информации Ассоциации, если ГНС не направила или не вручила физлицу налоговое уведомление-решение, финансовую ответственность за несвоевременную уплату налога не применяют. То есть штрафовать человека не будут.

Важно: одновременно отсутствие бумажного письма не всегда означает, что сообщения нет. Если человек настроил в Электронном кабинете получение документов, налоговое уведомление могло прийти в электронном виде. В таком случае оно считается врученным, даже если плательщик не проверил кабинет.

Уведомление также могло быть отправлено по налоговому адресу, то есть по месту регистрации. Если человек там не проживает, письмо могло вернуться. Еще одной причиной могут быть технические задержки или отсутствие данных о недвижимости в Реестре прав.

По данным Ассоциации, ГНС должна была отправить налоговое уведомление-решение до 1 июля.

Если уведомление уже вручено, налог нужно уплатить в течение 60 дней. В случае просрочки до 30 календарных дней штраф составляет 5% от суммы долга, более 30 дней — 10%. С 91 дня дополнительно начисляется пеня.

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За что украинцы платят налог на недвижимость в 2026 году

В 2026 году владельцы недвижимости платят налог за 2025 год. Он касается квартир, домов, гаражей и других объектов жилой и нежилой недвижимости. Земля облагается налогом отдельно.

Налог начисляется не на всю площадь. От налогообложения освобождаются:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для жилых домов;

180 кв. м — если в собственности есть квартира и дом.

Если площадь квартиры превышает 300 кв. м, а дома — 600 кв. м, льгота не применяется и налог рассчитывается с первого квадратного метра.

Кроме того, для квартир площадью более 300 кв. м и зданий площадью более 500 кв. м предусмотрена дополнительная фиксированная доплата — 25 тыс. грн в год за каждый такой объект.

Как рассчитывают налог и где проверить платежку

Ставку налога устанавливает местный совет. Она может составлять от 0 до 1,5% минимальной зарплаты за один квадратный метр.

Поскольку в 2026 году платят налог за 2025 год, для расчета используют минимальную зарплату по состоянию на 1 января 2025 года — 8 тыс. грн. При максимальной ставке один «лишний» квадратный метр может стоить 120 грн.

К примеру, для квартиры площадью 80 кв. м при максимальной ставке налог составит 2400 грн: облагаются налогом 20 кв. м сверх льготных 60 кв. м.

В Ассоциации советуют даже при отсутствии бумажного письма проверить электронный кабинет плательщика. Если сумма в сообщении кажется неверной, следует сверить данные о площади и адресе объекта, проверить право собственности и статус территории, на которой расположена недвижимость.

Если обнаружена ошибка, необходимо обратиться в налоговую по месту регистрации для сверки данных, имея при себе оригиналы документов на право собственности.

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